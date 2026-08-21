







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間20日、コロラド・ロッキーズと戦い6-4で勝利した。この試合では佐々木朗希投手が先発マウンドに上がっているが、米メディア『ドジャースネイション』は、投手不利で知られる敵地でうまく投げたと評価している。



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ロッキーズの本拠地であるクアーズフィールドは標高約1600メートルに位置していることから、気圧が低く打球が伸びやすいとされている。その同球場で、この日の佐々木は5回2失点、被安打7、四球1、6奪三振と粘りの投球を見せた。



同メディアは「佐々木はクアーズフィールドで5回2失点に抑えた。変化球が曲がりにくく、薄い空気の影響で打球が飛びやすい球場であることを考えれば、決して簡単なことではない。7安打を許したものの、強い当たりはわずか5本。四球も1つだけで、積極的に振ってくるロッキーズ打線の傾向をうまく利用した」と言及。



続けて、「投球のうちストライクゾーン内に入った割合は42％にすぎなかったが、ストライク率は74％だった。99球を投げ、打者はそのうち60球にスイングした。さらに、初球ストライク率は87％で、空振り18球、見逃しストライク13球を記録。カウントを有利に進める場面を数多く作ることができた」と指摘している。









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