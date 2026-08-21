楽天は21日、8月23日の西武戦で、ヤバイTシャツ屋さんが始球式に登場すると発表した。
同日は「パーソルDAY」として開催。「PERSOL（パーソル）」ブランドが誕生して今年で10周年を迎えることを記念して、同じく今年メジャーデビュー10周年を迎えたロックバンドヤバイTシャツ屋さんが始球式を務めることになった。当日は始球式の他、試合前のステージにも出演する。
▼ ヤバイTシャツ屋さん コメント
「170㎞/ｈで投げます。初めての始球式、楽しみにしてます！ ありぼぼ」
楽天は21日、8月23日の西武戦で、ヤバイTシャツ屋さんが始球式に登場すると発表した。
同日は「パーソルDAY」として開催。「PERSOL（パーソル）」ブランドが誕生して今年で10周年を迎えることを記念して、同じく今年メジャーデビュー10周年を迎えたロックバンドヤバイTシャツ屋さんが始球式を務めることになった。当日は始球式の他、試合前のステージにも出演する。
▼ ヤバイTシャツ屋さん コメント
「170㎞/ｈで投げます。初めての始球式、楽しみにしてます！ ありぼぼ」
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