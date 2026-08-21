楽天は21日、8月23日の西武戦で、ヤバイTシャツ屋さんが始球式に登場すると発表した。

同日は「パーソルDAY」として開催。「PERSOL（パーソル）」ブランドが誕生して今年で10周年を迎えることを記念して、同じく今年メジャーデビュー10周年を迎えたロックバンドヤバイTシャツ屋さんが始球式を務めることになった。当日は始球式の他、試合前のステージにも出演する。

▼ ヤバイTシャツ屋さん コメント

「170㎞/ｈで投げます。初めての始球式、楽しみにしてます！ ありぼぼ」