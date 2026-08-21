ブライトンはガンビア代表FWヤンクバ・ミンテに対するリヴァプールからのオファーを拒否したようだ。20日、スポーツ専門メディア『ジ・アスレティック』が報じている。

報道によると、リヴァプールはミンテ獲得に向けて5000万ポンド（約107億円）のオファーを提示したものの、ブライトンはこのオファーを拒否した模様。ミンテは今月8日に行われたローマとのプレシーズンマッチで右足を負傷し、約8週間の戦線離脱が見込まれているなか、クラブ間合意に達することがあれば、選手自身は移籍に意欲的であるという。



今夏の移籍市場でオサスナからスペイン代表FWビクトル・ムニョスを獲得しているリヴァプールだが、さらなるウイングの強化を目指している。現在はパリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWブラッドリー・バルコラやセネガル代表FWイブラヒム・ンバイェへの関心が伝えられているなか、右ウイングの補強候補としてミンテの名前が浮上し、接触を図ったようだ。

現在22歳のミンテは、2023年夏にデンマークのオーデンセからニューカッスルへ完全移籍し、初年度はフェイエノールトへの期限付き移籍で試合経験を積んだ。2024年夏にブライトンへ完全移籍を果たすと、加入1年目の2024－25シーズンは公式戦37試合で7ゴール5アシストを記録、続く2025－26シーズンも公式戦36試合で3ゴール4アシストをマークしている。