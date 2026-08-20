ネット通販が当たり前になり、家にいながら何でも買えるようになりました。便利な一方で、「注文したことすら忘れていた」「商品が届いているのに、何日も箱を開けていない」などがよくある方は要注意。今回は、届いた商品を開けるかどうかをきっかけに、一生貧乏な人と、そうでない人のお金の使い方の違いを考えてみましょう。

◆「届いたらすぐ使う」が、本当に必要なもの

例えば、ずっとほしかった洋服が届いたとします。箱を開けて、すぐに試着したくなるでしょう。新しい家電なら、説明書を読んで使ってみたくなる。お気に入りの食品なら、その日のうちに食べたくなるかもしれません。

とはいえ、忙しくて数日開けられないことはあります。しかし、届いたことは分かっているのに、何日たっても箱を開けない。存在すら忘れている。そんな商品が家の中にいくつもあるなら、注意が必要です。その場合、「ほしいから買った」のではなく、「買うときにはほしいと思ったけれど、本当はそれほど必要ではなかった」可能性があるからです。

◆家の中を見回ってみる

もし心当たりがあるなら、家の中を見回ってみましょう。玄関、廊下、部屋の隅に、通販で届いたままになっている箱はありませんか。

見つけたら、「私はこれを、いつ使うつもりだったんだろう？」と考えてみる。すぐに答えが出てこないなら、買ったときには必要だと思っていても、今は必要ではなくなっているのかもしれません。大切なのは、「届いても開けない商品が何個もある」という事実に気付くことです。

◆「ほしい」と「必要」を見分ける習慣

ネット通販は、ほしいものを簡単に手に入れられる便利なサービスです。「ほしい」と思った瞬間に購入するのではなく、少し時間を置いてみるのも1つの方法です。

「明日になってもほしいか？」「届いたら、すぐに使うだろうか？」「家の中に似たものはないか？」など。注文前にこうした質問を自分にしてみるだけでも、不要な買い物は減らせます。

◆一生貧乏な人と、そうでない人の違い

お金がなかなか貯まらない……と思ったときは、買った後どうしているかにも目を向けてみましょう。未開封の箱が増え続けるのは、単なる「ムダ遣い」だけではありません。それは、「自分のお金を大切にしているか」にも関わるからです。

一生貧乏な人は、買い物で「ほしい」という感情に従うだけで、その先の「本当に使うのか」「本当に必要なのか」を問い直すことはありません。実際、未開封の箱が多い状態は、その問い直しができていない証です。

一方、お金に困らない人は、買った後も「これは活躍しているか」と確認する習慣を持っています。使わない商品を見つけたら、次に同じパターンで買わないよう工夫します。この小さな確認と修正が、積み重なることで、やがて大きな差になるのです。

◆「買った」で終わらない習慣をつくる

お金の使い方が変わるとは、単に「余分な買い物を減らす」ことではなく、「買ったものが本当に役立っているか、最後まで確認する」という姿勢を持つことです。

届いた商品を開けるか開けないか。この小さな行動が、実は、一生お金に困らない人と、一生貧乏な人を分ける分岐点となるのではないでしょうか。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）