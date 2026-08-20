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ロサンゼルス・ドジャースは直近2か月で勝ち越せず、ナ・リーグ上位争いでも後退している。デーブ・ロバーツ監督は、ポストシーズンが近づけば自然に状態が上がるという見方を否定し、今すぐ本来のプレーを取り戻す必要があると訴えた。米メディア『ヤード・バーカー』のケビン・ヘンリー記者が言及した。



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ドジャースは7月と8月で18勝21敗と苦戦しており、直前のミルウォーキー・ブルワーズとの4連戦でも3敗を喫した。その結果、ナ・リーグ最高勝率のブルワーズとは3ゲーム差に広がり、アトランタ・ブレーブスにも勝率で上回られた。



特に課題となっているのが打線だ。大谷翔平選手らを擁する強力打線だが、直近30日間のチームOPSは.716でメジャー30球団中15位にとどまっている。ロバーツ監督は一部の選手だけではなく、打線全体が本来の姿を失っているとみている。



指揮官によると、打者は以前よりスイングが増え、ボール球にも手を出し、四球もそれぞれの本来の水準より減少しているという。まずは個々が自分らしい打席を取り戻すことが、復調への第一歩だ。



ポストシーズンが近づくことでチームが再び本気モードになるのかと問われたロバーツ監督は「そうではないことを願っている。もしクラブハウスの誰かがそう感じているなら、私は非常にがっかりする。我々はまたしてもワイルドカードチームになってしまったのだから」と言及した。











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