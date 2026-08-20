







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間20日、コロラド・ロッキーズと戦い6-4で勝利した。この試合では「8番・三塁」でスタメン出場したキケ・ヘルナンデス内野手が本塁打を含むマルチ安打を記録したが、米メディア『ドジャースネイション』は今後へ向けた好材料だと評価している。



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同戦のキケは2回の第1打席で先制のタイムリーを放つと、4回の第2打席ではリードを4点に広げる2号2ラン本塁打をマーク。第3、第4打席では快音は聞かれなかったが、延長までもつれる試合を制したチームに貢献した。



同メディアは「キケはクアーズフィールドで本塁打を含め、4打数2安打3打点とようやく調子を上げた。脇腹を痛める前の姿にかなり近いように見えた。好調な打撃を見せた彼は、成功への道筋を見つけたのかもしれない」と言及。



続けて、「彼の不振の原因は、打者によくある問題の一つ、打撃について考えすぎてしまうことにあった」としつつ、「頭の中でいろいろなことを考えすぎていたんだ。そういう状況では色々取り組んでも、それがうまくか噛み合っているという感覚を得るのは難しい。今日は『もういい。とにかく試合に出て勝負しよう』と思った日の一つだった。それで、ボールに対して2度いいスイングができて、チームの勝利に貢献することができた。今日やったことを覚えておいて、このまま続けていければと思う」という本人のコメントを伝えている。











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