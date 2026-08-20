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サンディエゴ・パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手は19日（日本時間20日）、敵地で行われたニューヨーク・メッツ戦に「1番・右翼」でスタメン出場。前日の“グランドスラムキャッチ”に続き、この日も強肩を生かした好守で存在感を示した。



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好プレーが飛び出したのは、7回のメッツの攻撃。2死一、二塁でマーカス・セミエンが右翼へ安打を放った。二塁走者のフランシスコ・アルバレスは一気に本塁を狙ったが、右翼を守るタティスJr.が素早く打球を処理した。



タティスJr.は本塁へ鋭い送球。アルバレスはスライディングしながらタッチをかわそうとしたものの、本塁でアウトとなった。前日に本塁打性の打球をもぎ取った守備に続き、この日は自慢の強肩で失点を阻止した。



前日の同戦では、2回2死満塁の場面でフランシスコ・リンドーアが放った本塁打性の打球を右翼フェンス際でジャンピングキャッチ。4失点の危機を救うスーパープレーを見せていた。



この日のタティスJr.は、打撃でも3打数1安打1打点、1四球を記録。5回には適時二塁打を放ったが、試合はパドレスが2-4で敗れ、連勝とはならなかった。



































【動画】タティスJr.の衝撃レーザービームがこちら

MLB Japanの公式Xより













昨日はグラスラキャッチで仁王立ち

今日はレーザービーム！！！

フェルナンド・タティスJr🔥🔥🔥

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【了】