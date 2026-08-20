今季3度目の降格…阪神、プロ2年目の“ドラ1左腕”を登録抹消　直近登板では5…

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20日のプロ野球公示で、阪神タイガースは伊原陵人投手を一軍登録から抹消した。再登録は30日以降となる。



伊原は2024年ドラフト1位でNTT西日本から入団したプロ2年目の左腕。ルーキーイヤーの昨季は先発17試合を含む28試合に登板し、5勝7敗1ホールド、防御率2.29を記録した。



今季は4月2日に一軍登録されたが、同19日の中日ドラゴンズ戦に先発し、2回途中4失点で降板。翌20日に登録を抹消された。



その後はファームで登板を重ね、7月9日に一軍復帰。同日の読売ジャイアンツ戦では白星を挙げたものの、同25日の巨人戦では4回4失点（自責3）で敗戦投手となり、翌26日に今季2度目の登録抹消となった。



8月8日に再び一軍へ復帰。同日の中日戦では5回途中5失点（自責1）で敗戦投手となったが、直近登板となった16日の広島東洋カープ戦では、5回84球を投げて2安打1失点、4奪三振、1四球の好投を見せ、今季4勝目を挙げていた。



今季ここまで8試合に登板し、4勝2敗、防御率3.25。今回が今季3度目の登録抹消となった。



































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【了】