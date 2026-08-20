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福岡ソフトバンクホークス 最新情報
20日のプロ野球公示で、福岡ソフトバンクホークスはロベルト・オスナ投手を一軍登録から抹消した。
オスナは、2023年に千葉ロッテマリーンズからソフトバンクへ加入。移籍1年目には49試合に登板し、3勝2敗26セーブ、防御率0.92を記録した。
今季は開幕を二軍で迎えたものの、4月14日に一軍へ昇格。ここまで39試合に救援登板し、1勝2敗18ホールド、防御率3.05という成績を残している。
5月と6月は計20試合に登板して無失点と安定した投球を続けていたが、8月に入ってからは苦戦。
6日の北海道日本ハムファイターズ戦で1/3回を4失点、16日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦でも1回1失点を喫した。
直近登板となった前日19日の日本ハム戦では、1回を投げて3安打1本塁打、1四球で4失点。8月は4試合で計3回1/3を投げ、9失点、防御率24.30となっていた。
オスナの再登録は最短で30日となる。
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