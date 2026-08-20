







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



20日のプロ野球公示で、北海道日本ハムファイターズは細野晴希投手を一軍登録から抹消した。再登録は30日以降となる。





細野は、2023年ドラフト1位で東洋大から入団したプロ3年目の速球派左腕。



今季はここまで12試合に先発し、3勝5敗、防御率3.42。73回2/3を投げて81三振を奪っており、2完投、1完封も記録している。



3月31日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた千葉ロッテマリーンズ戦で、NPB史上91人目となるノーヒットノーランを達成したことは記憶に新しい。



前日の8月19日に一軍登録され、福岡ソフトバンクホークス戦に先発。3回までは無失点に抑えたものの、4回に山本恵大の犠飛で先制点を許すと、続く廣瀨隆太に3点本塁打を浴びた。



5回にも栗原陵矢と柳田悠岐に適時打を許し、さらに1死一、三塁とされたところで降板していた。



4回1/3を91球、9安打6失点、2奪三振、2四球という内容だった。







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