









健大高崎出身のプロ野球選手一覧｜石垣元気、佐藤龍月、湯浅大らOBまとめ









健大高崎高校出身・在籍経験のあるプロ野球選手を紹介する。現役NPB選手、元プロ野球選手、ドラフト順位、ポジション別の傾向をまとめた。



KENDAI TAKASAKI PRO BASEBALL OB健大高崎出身プロ野球選手群馬の新興強豪からNPBへNPBOB一覧「機動破壊」で知られた健大高崎は、近年では捕手、内野手、投手を中心にプロ野球選手を輩出。石垣元気、佐藤龍月ら高卒ドラフト組も続いている。主なNPB経験者13人卒業・在籍経験含む現役NPB9人2026年時点ドラフト1位2人石垣元気、麦谷祐介特徴捕手長坂、柘植、是澤、清水健大高崎出身・在籍経験のある現役プロ野球選手ドラフト1位石垣元気千葉ロッテマリーンズ｜投手健大高崎高から2025年ドラフト1位でロッテ入りした右腕。学校を代表する高卒ドラフト上位選手。ドラフト3位佐藤龍月オリックス・バファローズ｜投手健大高崎高から2025年ドラフト3位でオリックス入り。センバツ優勝世代の左腕として注目を集めた。田中陽翔東京ヤクルトスワローズ｜内野手健大高崎高から2024年ドラフト4位でヤクルト入り。高校時代から長打力を備えた内野手として評価された。清水叶人広島東洋カープ｜捕手健大高崎高から2022年ドラフト4位で広島入り。強肩捕手としてプロの世界へ進んだ。是澤涼輔埼玉西武ライオンズ｜捕手健大高崎高、法政大を経て2022年育成ドラフト4位で西武入り。2026年に支配下契約をつかんだ捕手。柘植世那埼玉西武ライオンズ｜捕手健大高崎高、Honda鈴鹿を経て2019年ドラフト5位で西武入り。社会人経由でプロ入りした捕手。湯浅大読売ジャイアンツ｜内野手健大高崎高から2017年ドラフト8位で巨人入り。内野守備と走塁で存在感を示してきた。長坂拳弥阪神タイガース｜捕手健大高崎高、東北福祉大を経て2016年ドラフト7位で阪神入り。健大高崎OBのNPB定着例の一人。在籍経験麦谷祐介オリックス・バファローズ｜外野手健大高崎に在籍後、大崎中央高、富士大を経て2024年ドラフト1位でオリックス入り。記事内では在籍経験のある選手として別枠で扱う。健大高崎出身プロ野球選手一覧選手経歴・球団指名脇本直人健大高崎高 → ロッテ20147位三ツ間卓也健大高崎高 → 高千穂大 → BC武蔵 → 中日2015育成3位長坂拳弥健大高崎高 → 東北福祉大 → 阪神20167位湯浅大健大高崎高 → 巨人20178位山下航汰健大高崎高 → 巨人2018育成1位柘植世那健大高崎高 → Honda鈴鹿 → 西武20195位下慎之介健大高崎高 → ヤクルト2020育成1位清水叶人健大高崎高 → 広島20224位是澤涼輔健大高崎高 → 法政大 → 西武2022育成4位田中陽翔健大高崎高 → ヤクルト20244位石垣元気健大高崎高 → ロッテ20251位佐藤龍月健大高崎高 → オリックス20253位麦谷祐介健大高崎在籍 → 大崎中央高 → 富士大 → オリックス20241位ポジション別に見る健大高崎OB投手三ツ間卓也、下慎之介、石垣元気、佐藤龍月。近年は高卒投手のドラフト上位指名が目立つ。捕手長坂拳弥、柘植世那、是澤涼輔、清水叶人。健大高崎OBの中でも特に人数が多いポジション。内野手湯浅大、田中陽翔。高校から直接プロ入りした内野手が続いている。外野手脇本直人、山下航汰、麦谷祐介。長打力や走力を武器にプロ入りした選手が並ぶ。注目の健大高崎OB石垣元気ロッテ｜投手｜2025年ドラフト1位高卒1位健大高崎のプロ輩出史において象徴的な存在。高卒ドラフト1位でのプロ入りは、同校の育成力を示す大きなトピックとなった。佐藤龍月オリックス｜投手｜2025年ドラフト3位左腕センバツ優勝世代の左腕。石垣元気とともに、健大高崎から同一年ドラフトで複数指名を受けた流れを象徴する選手。柘植世那西武｜捕手｜2019年ドラフト5位捕手健大高崎高、Honda鈴鹿を経て西武入り。捕手として一軍経験を重ね、2026年には4年ぶりの本塁打も記録した。健大高崎OBのプロ輩出傾向



健大高崎は「機動破壊」の印象が強い一方、プロ輩出という観点では捕手と投手の存在感が大きい。長坂拳弥、柘植世那、是澤涼輔、清水叶人と捕手のプロ入りが続き、近年は石垣元気、佐藤龍月のような高卒投手の上位指名も出てきた。大学・社会人を経由してプロ入りした選手も多く、高校卒業後にさらに評価を高めるルートも目立つ。



今大会の健大高崎にも続く育成の流れ



2026年夏の甲子園で決勝に進出した健大高崎も、投手力と守備力を軸に勝ち上がっている。近年のOBでは石垣元気、佐藤龍月が高卒でプロ入りしており、今後も甲子園で評価を高めた選手がプロの舞台へ進む可能性は十分にある。新興強豪から全国上位常連、そしてプロ輩出校へ。健大高崎の歩みは次の段階に入っている。



夏の甲子園2026 関連ページ※掲載情報は2026年8月時点。NPB所属状況、背番号、球団は移籍・退団・支配下登録などにより変更される場合があります。※麦谷祐介は健大高崎に在籍後、大崎中央高へ転校しているため、本文では「在籍経験のある選手」として別枠で扱っています。

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