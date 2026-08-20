







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間19日、コロラド・ロッキーズと戦い7-6で勝利した。この試合でセーブを挙げたタナー・スコット投手について、デーブ・ロバーツ監督は代役クローザーとしてそれなりに手応えを感じているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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同戦のスコットは7-5とドジャース2点リードの８回裏２死一、二塁で登板すると、相手打者を三ゴロに打ち取りピンチを切り抜ける。続く9回も続投し、1点は失ったものの試合を締めた。



同メディアは「ロバーツ監督は、火曜日のロッキーズ戦でセーブを挙げたスコットを称賛した。この試合で彼は重要な場面で登板し、4つのアウトを奪ってその役割を果たした」としつつ、「彼は不満を口にしない選手だ。いつでも準備ができていて、投げたがっているし、チームメートやチームの力になりたいと思っている。特に昨季のことを考えれば、そこから戻ってきて立て直したのは素晴らしいことだ。彼は間違いなく、今季のブルペンで最も安定している投手だ。私は彼を信頼しているし、どんな場面でも起用できると思っている」という同監督のコメントを伝えている。



スコットは昨季61登板で防御率4.74と精彩を欠いた一方、今季はここまで54登板で防御率2.32と復調しているが、今後のこの調子を維持していくことはできるだろうか。











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