







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真は19日（日本時間20日）、敵地で行われたタンパベイ・レイズ戦に「4番・一塁」で先発出場。5回に左前適時打を放ち、5試合連続安打を記録した。



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ブルージェイズは1-7と6点を追う5回表、チャールズ・マカドゥーの適時打、ネーサン・ルークスの犠飛、アレハンドロ・カークの適時打で3点を返した。



なおも2死一、三塁で岡本が打席に入ると、レイズ先発のドルー・ラスムセンが投じた2球目のチェンジアップを捉えた。



鋭い打球は三遊間を抜けて左前へ。三塁走者が生還し、点差を2点に縮める適時打となった。



ブルージェイズはこの回に一挙4点を奪い、6回にも1点を返したが、あと一歩及ばず6-7で敗戦。連勝とはならなかった。



岡本は3打数1安打1打点1四球で、5試合連続安打、2試合連続打点をマーク。今季成績は123試合出場で打率.228、25本塁打、73打点となっている。



































【動画】巧みな打撃、岡本和真が適時打



MLB Japanの公式Xより













🍁 がタイムリーヒット！

レフトへの一打で点差を2点に縮める🔥



3打数1安打1打点

四球も記録し本日2出塁！



👉️ブルージェイズはこのイニング一挙4点でレイズに詰め寄るも、6-7で敗れています

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【了】