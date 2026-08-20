ロッテは20日、社会貢献プロジェクト「MARINES LINKS」の活動の一環として、令和8年8月千葉豪雨で被災された方々を支援するため、8月22日から27日までの5試合で義援金募金活動を実施することになったと発表した。

期間中は、ZOZOマリンスタジアム内に募金箱を設置するほか、8月22日、23日には選手による募金活動を実施しする。寄せられた義援金は、千葉県へ寄付する。

▼ 千葉ロッテマリーンズ選手会コメント

「この度の令和8年8月千葉豪雨により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。私たち千葉ロッテマリーンズは、千葉県を拠点に活動する球団として、日頃から千葉県の皆さまに支えていただいています。その千葉県で大きな被害が発生したことを受け、私たち選手会としても、被災された皆さまの力になりたいという思いから、今回の募金活動を実施することを決めました。一日も早く被災された地域の復旧が進み、皆さまに平穏な日常が戻ることを願っています。ぜひ皆さまのご協力をお願いいたします」

▼ 選手による募金活動概要

実施日時：8月22日15時45分～15時55分（予定）、8月23日14時45分～14時55分（予定）

実施場所：ZOZOマリンスタジアム外周 球場正面付近（柱番号13番付近）

▼ 募金箱設置概要

設置日：8月22日、23日、25日、26日、27日

設置時間：開場～7回裏終了後まで

設置場所：ZOZOマリンスタジアム フロア2インフォメーション（Cゲート・Dゲート間）、マリーンズストア スタジアム店、マリーンズストア サードベース店