日本サッカー協会（JFA）は20日、AFC U－20アジアカップ中国2027予選に臨むU－19日本代表のメンバーを発表した。

予選フェーズに参加する合計32カ国は8つのグループに分かれ、各組の1位と2位の成績上位7チームが本大会出場権を獲得する。本大会で3大会連続3位に終わっている日本はグループGに入り、31日にクウェート、9月3日にカンボジア、6日にイエメンと対戦。開催地カンボジアへの移動直前の26日には、東洋大学とのトレーニングマッチが予定されている。

メンバーはJクラブやその下部組織、大学でプレーする選手が主体となっており、海外組はGK村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）とMFシュミット・ニック（ザンクトパウリ／ドイツ）の2名。選手1名については調整中のため、決まり次第改めて発表される予定となっている。山口智監督が招集したメンバーは以下の通り。

▼GK

萩裕陽（名古屋グランパス）

村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）

松浦大翔（アルビレックス新潟U－18）

▼DF

田中玲音（東海大）

布施克真（筑波大）

中野陽斗（いわきFC）

藤井翔大（横浜F・マリノスユース）

藤田明日翔（川崎フロンターレU－18）

▼MF

木實快斗（北海道コンサドーレ札幌）

川合徳孟（ジュビロ磐田）

鈴木楓（FC東京）

シュミット・ニック（ザンクトパウリ／ドイツ）

長璃喜（川崎フロンターレ）

徳村楓大（FC町田ゼルビア）

瀬口大翔（ヴィッセル神戸）

小林志紋（サンフレッチェ広島）

姫野誠（ジェフユナイテッド千葉）

木寺優直（RB大宮アルディージャ）

小川尋斗（川崎フロンターレU－18）

▼FW

徳田誉（鹿島アントラーズ）

浅田大翔（横浜F・マリノス）

マギージェラニー蓮（RB大宮アルディージャ）