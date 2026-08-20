インテルがリヴァプールに所属するイングランド代表MFカーティス・ジョーンズの獲得に迫っているようだ。19日、イギリスメディア『BBC』やスポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。

報道によると、インテルとリヴァプールはC・ジョーンズの移籍についてクラブ間合意に近づいているとのこと。6月に2500万ユーロ（約46億円）の口頭オファーを拒否されたインテルだが、ここ数日間の協議で金額引き上げの意向を示し、3500万ユーロ（約65億円）規模で取引が成立する見通しだという。

移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、移籍成立が決定的となった際に用いる決まり文句「here we go!」とともに、インテルが総額3500万ユーロ（約65億円）の取引についてリヴァプールと合意に達したと指摘。すでに個人合意に至っているC・ジョーンズは現地時間20日木曜日にミラノへ到着し、メディカルチェックを受けるようだ。

C・ジョーンズは2001年生まれの現在25歳でリヴァプールの下部組織出身。2019年にユルゲン・クロップ元監督のもとでプロデビューを飾り、ここまで公式戦通算228試合出場22ゴール25アシストという成績を残している。2度のプレミアリーグ優勝やチャンピオンズリーグ（CL）制覇を経験し、2024年11月にはイングランド代表デビュー。昨シーズンも公式戦49試合に出場するなど、貴重な戦力としてチームを支えた。

リヴァプールは今夏、フランス代表DFイブライマ・コナテ（現：レアル・マドリード）、スコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソン（現：トッテナム・ホットスパー）、エジプト代表FWモハメド・サラー（現：トラブゾンスポル）が相次いで退団。また一人、クロップ体制を知る選手が『アンフィールド』を去ることとなりそうだ。