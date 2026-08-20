







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの大山悠輔は19日、京セラドーム大阪で行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「5番・一塁」で先発出場。延長10回にサヨナラ犠飛を放ち、2試合連続で試合を決めた。



阪神は1点を追う9回裏、森下翔太の中前打と代走・植田海の二盗などで無死三塁の好機をつくると、佐藤輝明が右前適時打を放って同点。試合を延長戦へ持ち込んだ。



1-1で迎えた10回裏、阪神は1死満塁と絶好のサヨナラ機を迎える。打席に入った大山は、ヤクルト・星知弥がカウント1-0から投じた2球目のストレートを左翼へ運んだ。











三塁走者の近本光司が生還する犠飛となり、阪神が2-1でサヨナラ勝利を収めた。



大山は前日の同戦でも、9回に今季14号となるサヨナラ本塁打を記録。2試合連続で試合を決めると、試合後にはナインから歓喜のウォーターシャワーを浴び、笑顔を見せた。DAZNベースボール公式Xも「夏男が連夜のヒーロー」「大山悠輔が2試合連続サヨナラ打」と紹介し、その様子を公開している。



試合は9回に追いつかれて4-4の引き分けに終わったものの、山田の豪快なアーチは強烈なインパクトを残した。



大山はこの試合で3打数2安打1打点1四球。5試合連続安打、3試合連続打点をマークし、今季成績を打率.277、14本塁打、62打点としている。



チームは2試合連続のサヨナラ勝ちで3連勝。今季戦績は61勝46敗1分となり、2位・巨人とのゲーム差を「4」にした。



20日の同カードで阪神が引き分け以上、巨人がDeNAに敗れた場合、阪神に優勝マジック「29」が点灯する。

























【動画】ナインに水かけられまくり！大山悠輔が2戦連続サヨナラ打



DAZNベースボールの公式Xより













夏男が連夜のヒーロー



大山悠輔が2試合連続サヨナラ打



⚾️阪神×ヤクルト

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】