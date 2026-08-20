第108回全国高等学校野球選手権大会は20日、阪神甲子園球場で準決勝が行われ、決勝の対戦カードが決まった。智弁和歌山（和歌山）と健大高崎（群馬）が、深紅の大優勝旗を懸けて激突する。

関東勢と近畿勢が夏の甲子園決勝で対戦するのは、京都国際（京都）と関東第一（東東京）が顔を合わせた2024年以来2年ぶり。今回が歴代14度目となる。

過去13度の対戦成績は近畿勢が7勝、関東勢が6勝。100年以上にわたる大会史で、ほぼ互角の戦いを繰り広げてきた。

■夏の甲子園決勝「関東vs近畿」歴代対戦

1916年 慶応普通部（東京）6-2 市岡中（大阪）

1920年 関西学院中（兵庫）17-0 慶応普通部（東京）

1951年 平安（京都）7-4 熊谷（埼玉）

1970年 東海大相模（神奈川）10-6 PL学園（大阪）

1976年 桜美林（西東京）4-3 PL学園（大阪）

1983年 PL学園（大阪）3-0 横浜商（神奈川）

1984年 取手二（茨城）8-4 PL学園（大阪）

1987年 PL学園（大阪）5-2 常総学院（茨城）

1993年 育英（兵庫）3-2 春日部共栄（埼玉）

1998年 横浜（東神奈川）3-0 京都成章（京都）

2000年 智弁和歌山（和歌山）11-6 東海大浦安（千葉）

2001年 日大三（西東京）5-2 近江（滋賀）

2024年 京都国際（京都）2-1 関東第一（東東京）

最初の対戦は第2回大会の1916年。慶応普通部が市岡中を破って頂点に立った。その後もPL学園が関東勢と3度決勝で顔を合わせるなど、各時代を代表する強豪が優勝を争ってきた。

1998年には松坂大輔を擁した横浜が京都成章を3-0で下し、春夏連覇を達成。2000年には今回決勝に進出した智弁和歌山が東海大浦安との打撃戦を11-6で制し、2度目の夏の全国制覇を果たした。翌2001年は日大三が近江を5-2で破った。

直近の2024年決勝では、京都国際と関東第一が9回まで0-0の投手戦を展開。夏の甲子園決勝では史上初となる延長タイブレークに突入し、京都国際が2-1で競り勝って初の全国制覇を成し遂げた。

智弁和歌山は2021年以来5年ぶりの決勝進出。前回は智弁学園（奈良）との「智弁対決」を9-2で制し、3度目の夏の全国制覇を達成した。今大会では準決勝で横浜（神奈川）を7-1で下し、4度目の頂点に王手をかけた。

一方、健大高崎は夏の甲子園では初の決勝進出。2024年センバツでは全国制覇を経験しているが、夏は今大会が初のベスト4だった。準決勝では天理（奈良）との接戦を1-0で制し、春夏制覇へあと1勝に迫った。

歴代14度目となる「関東vs近畿」の決勝。4度目の夏制覇を狙う智弁和歌山か、夏初優勝と春夏制覇を狙う健大高崎か。大会の歴史に新たな1ページを刻む一戦となる。

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