







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの源田壮亮が19日、ベルーナドームで行われたオリックス・バファローズ戦に「8番・遊撃」で先発出場。9回に劇的なサヨナラ適時打を放ち、チームを3連勝へ導いた。







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西武は1点を追う9回裏、先頭のタイラー・ネビンが今季17号ソロを放って同点に追いつく。



さらにアレクサンダー・カナリオが四球で出塁すると、2死後に二盗に成功。ここで蛭間拓哉の代打で送られた岸潤一郎が申告敬遠で歩かされ、2死一、二塁の好機で、源田に打席が回ってきた。



スタンドにチャンステーマ4が響き渡るなか、源田はオリックス守護神アンドレス・マチャドが投じた初球を迷わず振り抜く。



源田が力強いスイングで打球を右前へ運び、二塁走者のカナリオが生還。西武が3-2で劇的な逆転サヨナラ勝ちを収めた。



源田はこの試合で4打数1安打1打点を記録。今季ここまで90試合に出場し、打率.225、1本塁打、23打点としている。



3連勝で3カード連続となる勝ち越しを決めた西武は今季戦績を通算62勝47敗3分とし、首位・福岡ソフトバンクホークスと6.5差の2位につけている。



































【動画】ナインからこの祝福！源田壮亮が劇的なサヨナラ適時打

DAZNベースボールのXより













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期待を込めたチャンステーマ4に乗せて

源田壮亮がサヨナラタイムリーヒット✨️



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【了】