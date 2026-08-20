







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズのタイラー・ネビンが19日、ベルーナドームで行われたオリックス・バファローズ戦に「3番・一塁」で先発出場。土壇場の9回に今季17号となる同点ソロを放ち、チームのサヨナラ勝利を呼び込んだ。







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西武が1点を追う9回裏、先頭打者として打席に入ったネビン。オリックスのマウンドには、この回から守護神のアンドレス・マチャドが上がった。



ネビンは、マチャドがカウント1-1から投じた甘いチェンジアップを捉えると、打球はバックスクリーンへ飛び込んだ。8月4日以来の一発が値千金の今季17号となり、西武が2－2と試合を振り出しに戻した。



勢いに乗った西武は、その後に2死一、二塁の好機をつくると、8番の源田壮亮が右翼へサヨナラ適時打。3-2で劇的な逆転勝利を飾った。



ネビンはこの試合で4打数2安打1本塁打1打点を記録。今季成績を73試合出場、打率.282、17本塁打、39打点、OPS.884としている。



西武はこの試合のサヨナラ勝利で3連勝をマーク。対オリックス3連戦で2連勝となり、カード勝ち越しを決めた。



































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DAZNベースボールのXより













打ち砕いた



レフトスタンドへの🤘がかっこよすぎる

ネビン 9回無死から値千金の同点ホームラン



⚾️西武×オリックス

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【了】