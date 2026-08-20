球団左腕史上初の快挙！DeNA・東克樹が4年連続2桁勝利　7回無失点で“スミ1…









横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの東克樹が19日、横浜スタジアムで行われた読売ジャイアンツ戦に先発登板。7回を5安打無失点に抑える好投で、今季10勝目を挙げた。



初回に安打を許しながらも後続を打ち取り、無失点で立ち上がった東。2回には1死から坂本勇人、佐々木俊輔に連打を浴び、一、二塁のピンチを背負った。



それでも笹原操希を伝家の宝刀・チェンジアップで空振り三振。続く井上温大を二ゴロに仕留め、得点を許さなかった。



DeNA打線は初回、ヘラル・エンカーナシオンの適時二塁打で1点を先制。援護を受けた東は3回から3イニング連続で巨人打線を三者凡退に抑え、尻上がりに調子を上げた。



6回は松本剛にバントヒットを許したものの、けん制で走者をアウトに。7回も1死から大城卓三に左前安打を浴びたが、坂本を左飛、佐々木を二ゴロに打ち取り、無失点でマウンドを降りた。



この日は97球を投げて7回5安打、5奪三振、無四死球、無失点。得点圏に走者を背負ったのは2回の一度だけという、安定した投球を披露した。



DAZNベースボールは公式Xで、2回に笹原から奪った三振のシーンを公開。チェンジアップの抜け具合、コントロールの精度ともに申し分のないボールだった。



東は2023年から4年連続で2桁勝利を達成。球団の左腕では、1996年から1998年にかけて野村弘樹氏が記録した3年連続を上回り、史上最長となった。



DeNAは浜地真澄、ショーン・レイノルズとつなぐ完封リレーで1－0の勝利。東は今季19試合で10勝5敗、防御率2.47とし、チームの2連勝とカード勝ち越しに貢献した。

































【動画】東を援護！エンカーナシオンのファインプレー

DAZNベースボールの公式Xより













攻守に活躍



先制打のエンカーナシオン

守備でも東を助けるファインプレー



⚾️DeNA×巨人

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【了】