第108回全国高等学校野球選手権大会は20日、阪神甲子園球場で大会14日目を迎え、準決勝第2試合で天理（奈良）と健大高崎（群馬）が対戦。健大高崎が1-0で天理との接戦を制し、夏の甲子園初の決勝進出を決めた。

天理はエースの長尾亮大、健大高崎は背番号3の佐藤麻恩が先発した。

先手を取ったのは健大高崎。初回、3番・大岩翔斗の安打などで1死一、二塁の好機を作ると、4番・佐藤が自らを援護する適時打を放ち、1点を先制した。

4回にも健大高崎は2死二、三塁の好機を作った。ここで長尾が二塁へけん制すると、判定はセーフ。しかし、天理側がリクエストを要求し、ビデオ検証の結果、判定が覆ってアウトとなり、健大高崎は追加点の好機を逸した。

5回にも健大高崎は走者を出したが、天理のエース・長尾が要所を締めて追加点を許さず。一方の天理打線も佐藤を攻略できず、5回終了時点で健大高崎が1-0とリードする接戦となった。

追いつきたい天理は7回、先頭の2番・田畑龍二が安打を放って無死一塁の好機を作る。しかし、3番・永井仁之丞がバントを決められず、続く4番・金本相有、5番・関村偉千陽も連続三振。得点圏に走者を進めることができず、1点が遠い展開が続いた。

佐藤は7回1/3を投げてわずか2安打、無失点の好投。自らの適時打で奪った虎の子の1点を守り、8回1死で背番号10の2年生左腕・北田莉玖にマウンドを託した。

天理は9回、1死二塁と一打同点の好機を作ると、健大高崎は三塁を守っていた石田翔大をマウンドへ。天理はなおも攻め立て、2死満塁と一打逆転の場面を作った。

ここで健大高崎はエース・石垣聡志を投入。絶体絶命のピンチでマウンドに上がった石垣が最後の打者を打ち取り、無失点で試合を締めた。佐藤、北田、石田、石垣の4投手による継投で、初回に奪った1点を最後まで守り抜いた。

健大高崎は夏の甲子園で初となる決勝進出。この勝利で群馬県勢は春夏の甲子園通算120勝目を挙げた。

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