ロッテは20日、8月21日の日本ハム戦から2026シーズン「PLAYERS COLLAB MENU」第3弾の販売を開始することになったと発表した。

第3弾では、山口航輝外野手の豪快さをイメージした「ぐっさんの豪快おろしぶっかけうどん」や、鈴木昭汰投手の大好きな生パスタを使用した「昭汰のご褒美生パスタ」、夏にぴったりな「小川龍成のカルビ冷やし中華」、「中森の特製えびアボカド冷やし麺」など、暑い季節にも楽しめるメニューが登場。

選手へのアンケートをもとに、好きな食べ物やこだわりを反映して商品化したバラエティー豊かなコラボメニューを用意している。詳細は球団公式ホームページにて。

▼ 山口航輝外野手 コメント

「実際に試食しましたが、これ正直言って冗談抜きでめちゃくちゃうまいです。麺にコシがあるし、ボリュームもあって大満足です！このうどんに負けないくらい僕も豪快な打撃をファンの皆さんにお見せできるよう頑張ります！」

▼ PLAYERS COLLAB MENU 2026第3弾販売商品

・ぐっさんの豪快おろしぶっかけうどん：販売店舗：志ん橋、価格：1,100円

・昭汰のご褒美生パスタ：販売店舗：カレースタンド 極、価格：1,500円

・小川龍成のカルビ冷やし中華：販売店舗：#26HOUSE、価格：1,400円

・中森の特製えびアボカド冷やし麺：販売店舗：AM、価格：1,300円

・大斗のミソヤムクン：販売店舗：蔵出し味噌 田所商店、価格：1,600円

・友杉の月見味噌豚丼：販売店舗：ごっつええ本舗、価格：1,300円

・希由翔の親子丼：販売店舗：Bistro 0、価格：1,400円

・廣池のトントロネギ塩丼：販売店舗：BUTASAN HOKKAIDO Floor4 Seaside、価格：1,600円

・毛利海大の粘り勝ちもち明太チーズピザ：販売店舗：PIZZA-LA EXPRESS、価格：800円

・史礁の黒トリュフ薫るローストビーフ餃子：販売店舗：AM、価格：1,380円

・廣池の日向夏マンゴースカッシュ：販売店舗：MARINE KITCHEN FIRST BASE SIDE、価格：750円

※価格はすべて税込