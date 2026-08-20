







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズのヘラル・エンカーナシオンは19日、横浜スタジアムで行われた読売ジャイアンツ戦に「4番・右翼」で先発出場。攻守にわたる活躍で、1－0の勝利に貢献した。



DeNAは初回、2死から度会隆輝が四球を選び、2死一塁で4番・エンカーナシオンが打席に入った。



フルカウントから巨人先発・井上温大が投じた外角低めのフォークを捉えると、打球は中堅手・佐々木俊輔のグラブをかすめて外野を転々。その間に一塁走者の度会が一気に生還し、先制の適時二塁打となった。



エンカーナシオンは守備でも存在感を発揮した。1－0のリードで迎えた3回表、巨人の松本剛が放った右翼への打球に素早く反応。落下地点へ駆け込むと、最後は滑り込むように捕球してアウトを奪い、先発の東克樹を助けた。



8回裏の第4打席でも遊撃への内野安打を放ち、この日は4打数2安打1打点。今季の成績を打率.301、9本塁打、33打点、OPS.843としている。



エンカーナシオンの一打で奪った1点を投手陣が守り抜き、DeNAは巨人に1－0で勝利。先発の東は、7回5安打無失点の好投で、4年連続となる2桁勝利を達成した。



チームは2連勝で今カードの勝ち越しを決め、今季の戦績を50勝56敗3分として3位を守っている。



































【動画】お見事！エンカーナシオンのファインプレー

DAZNベースボールの公式Xより













攻守に活躍



先制打のエンカーナシオン

守備でも東を助けるファインプレー



⚾️DeNA×巨人

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【了】