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ロサンゼルス・ドジャースのカイル・タッカー外野手は、本拠地で深刻な不振に陥っている。直近のミルウォーキー・ブルワーズ戦では打撃だけでなく守備でもミスが出て、ドジャースファンからブーイングを浴びる場面も見られた。米メディア『トレード・トーク・スポーツ』のジャクソン・ウィーバー記者が言及した。



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タッカーはブルワーズ戦の9回、右翼フェンス付近への飛球を処理できず、そのプレー後には本拠地の観客から厳しい反応を受けた。



その前日には、デーブ・ロバーツ監督が精神的なリセットを目的として休養を与えていた。特に本拠地での不振が続いており、普段は感情を表に出さないタッカーが打席後に苛立ちを見せることも増えていたという。



29歳のタッカーは今年1月に4年総額2億4000万ドル（約382.5億円）の大型契約を結んでドジャースへ加入した。大谷翔平選手らと並ぶ上位打線として期待されたが、今季は117試合で打率.232、本塁打11、打点54と、期待された水準には届いていない。



不振が続くタッカーについて、ウィーバー氏は「彼が軌道修正し、ポストシーズンに向けて調子を取り戻す時間はまだあるが、現時点では、ドジャースでの初シーズンは計画通りには進んでいない。トロント・ブルージェイズのように巨額のオファーを提示していた他球団は、この冬に彼が自分たちを選ばなかったことを幸運に感じているかもしれない」と言及した。











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