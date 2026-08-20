チェルシーが2026－27シーズンに向けた背番号を発表した。

昨シーズンのクラブ年間最優秀選手に選出されたブラジル代表FWジョアン・ペドロが背番号「20」から「9」に変更。過去2シーズンは背番号「29」を着用していたフランス代表DFウェズレイ・フォファナが、スペイン代表DFマルク・ククレジャの退団によって空き番となった「3」を背負うこととなった。

また、イングランド人最高額となる1億1700万ポンド（約252億円）で加入したイングランド代表MFモーガン・ロジャーズは、かつて元ベルギー代表MFエデン・アザール氏が加入時に着用した「17」に決定した。

そのほか、新加入選手ではイタリア代表DFマルコ・パレストラが「2」、マクサンス・ラクロワが「5」、イングランド代表MFジョーダン・ヘンダーソンが「14」、元同代表FWダニー・ウェルベックが「18」を着用することが決まった。

2026－27シーズンに向けたチェルシーの背番号は以下の通り。

1 ロベルト・サンチェス

2 マルコ・パレストラ（アタランタから新加入）

3 ウェズレイ・フォファナ（29から変更）

4 バレンティン・バルコ（ストラスブールから新加入）

5 マクサンス・ラクロワ（クリスタル・パレスから新加入）

6 レヴィ・コルウィル

7 ペドロ・ネト

8 エンソ・フェルナンデス

9 ジョアン・ペドロ（20から変更）

10 コール・パーマー

11 ジェイミー・バイノー・ギテンス

12 リアム・デラップ（9から変更）

14 ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォードから新加入）

15 ニコラス・ジャクソン（バイエルンへのレンタル移籍から復帰）

16 ダリオ・エスーゴ（14から変更）

17 モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラから新加入）

18 ダニー・ウェルベック（ブライトンから新加入）

19 ママドゥ・サール

21 ヨレル・ハト

22 エマヌエル・エメガ（ストラスブールから新加入）

23 ジオバニー・クエンダ（スポルティングから新加入）

24 リース・ジェームズ

25 モイセス・カイセド

27 マロ・ギュスト

28 テディ・シャーマン・ロー

29 ペップ・チャバリア（ラージョ・バジェカーノから新加入）

30 アーロン・アンセルミーノ（ストラスブールへのレンタル移籍から復帰）

31 レジー・ワトソン（下部組織出身）

32 マフディ・ニコル・ジャズリ（下部組織出身）

33 ミハイロ・ムドリク（長期出場停止処分から復帰、2024－25シーズンは10を着用）

34 ジョシュ・アチャンポン

37 タヨ・スブロイェ（下部組織出身）

38 トシン・アダラビオヨ（4から変更）

39 マイク・ペンダース（ストラスブールへのレンタル移籍から復帰）

41 エステヴァン

44 ガブリエル・スロニナ

45 ロメオ・ラヴィア