第108回全国高等学校野球選手権大会は20日、阪神甲子園球場で準決勝が行われ、横浜（神奈川）は智弁和歌山（和歌山）に1-7で敗れ、1998年以来28年ぶりとなる決勝進出を逃した。

智弁和歌山は和気匠太、横浜は織田翔希の両エースが先発。試合は初回から動いた。

横浜は初回、川上慧の適時打で1点を先制。しかし、先発したエース・織田翔希が3回につかまった。無死一、二塁から山田凜虎に同点適時二塁打を浴びると、続く楠本龍生には右翼席へ勝ち越し3ランを被弾。織田は2回1/3を4失点で降板した。今大会で本塁打を浴びたのは初めてだった。

横浜打線は2回以降、智弁和歌山の先発・和気匠太を攻略できず。7回にはさらに3点を失い、突き放された。最後まで初回の1点だけに終わり、夏の甲子園では18年ぶりとなった4強で姿を消した。

準々決勝の花巻東（岩手）戦では9回完封の快投を見せていた織田だったが、準決勝では強力打線の前に無念の早期降板。試合後には涙を見せ、横浜の夏が終わった。

智弁和歌山は2021年以来5年ぶりの決勝進出。横浜は春の選抜に続く全国制覇、そして松坂大輔を擁した1998年以来となる夏の頂点には届かなかった。

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