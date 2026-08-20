







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは6月中旬から、正捕手のウィル・スミス捕手が首の痛みにより負傷者リスト（IL）に入っている。7月下旬には期間が60日間に移行してもいるが、戦線復帰へ一歩ずつ歩みを進めているようだ。米公式サイト『MLB.com』が報じた。



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同メディアは「スミスが9月の復帰に向けて着実に前進している。彼はポストシーズンでの成功に欠かせない存在であり、停滞する打線を再び活性化させる力を持つ選手だが、早ければ来週にもマイナーでのリハビリ出場を開始する可能性がある。デーブ・ロバーツ監督は復帰時期について明確な日程はまだ決まっていないとしながらも、現時点では9月1日を一つの目安として想定していることを明かした」と言及。



続けて、「投手を相手にしたライブBPをかなり行えると思う。そして、来週にはリハビリ出場に入れる可能性がある。今週が順調に進めば、リハビリに向かえることが期待される」、「まずはライブBPをどのようにこなすかを見ていく。9月1日より前に復帰するとは考えていない。状態を見ながら判断していくことになる」という同監督のコメントを伝えている。



ドジャースは現在、スミスの代役を務めていたダルトン・ラッシング捕手も故障離脱している状況だが、スミスはこの調子で復帰までこぎつけることができるだろうか。











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