第108回全国高等学校野球選手権大会は20日、阪神甲子園球場で大会14日目を迎え、準決勝第1試合で智弁和歌山（和歌山）と横浜（神奈川）が対戦。智弁和歌山が7-1で横浜を下し、5年ぶりの決勝進出を果たした。

智弁和歌山は和気匠太、横浜は織田翔希の両エースが先発。試合は初回から動いた。

横浜は初回、2番・田島陽翔の安打などで1死一、二塁の好機を作ると、4番・川上慧の適時打で1点を先制した。

しかし、智弁和歌山は3回に反撃。織田から連打で無死一、二塁とすると、4番・山田凜虎の適時二塁打で同点に追いついた。なおも無死二、三塁から、5番・楠本龍生が右翼へ大会第7号となる勝ち越し3ラン。一挙4得点で試合をひっくり返し、横浜のエース・織田をマウンドから引きずり下ろした。

反撃したい横浜は5回、振り逃げなどで1死二塁の好機を作ったが、2番・田島、3番・池田聖摩が相次いで打ち取られ、無得点に終わった。

7回にも先頭の7番・安食琥太郎が出塁したものの、続く8番・脇山魁音が併殺打に倒れるなど、智弁和歌山の先発・和気を攻略できず。初回の1点以降はホームが遠い展開が続いた。

そんな中、智弁和歌山は7回、3回途中から登板していた小林鉄三郎を攻め、1死一、二塁の好機を作る。ここで5番・楠本が適時打を放って1点を追加。さらに1死二、三塁から、6番・井戸本陽向が2点適時打を放ち、この回一挙3得点で7-1と突き放した。楠本は3回の勝ち越し3ランと合わせて、この日4打点の活躍を見せた。

横浜は8回にも無死二塁の好機を作ったが、後続が倒れて得点できず。最後まで反撃の糸口をつかめなかった。

投げては先発・和気が初回に先制点を許したものの、2回以降は横浜打線を無得点に封じる好投。8回まで1失点でリードを守ると、9回は背番号11の久葉亮太が登板。最後の1イニングを無失点に抑え、試合を締めくくった。

智弁和歌山は昨春の選抜で敗れた横浜に雪辱を果たし、5年ぶりとなる夏の甲子園決勝進出。また、この勝利で和歌山県勢は夏の甲子園通算132勝となり、京都に並ぶ歴代6位タイとなった。

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