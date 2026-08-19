最多401球を投じたのは？　夏の甲子園2026、大会投球数ランキング上位5投…

第108回全国高校野球選手権大会は準々決勝までの日程を終え、ベスト4が出そろった。勝ち上がりを支えてきた投手たちは、ここまでどれほどの球数を投じてきたのか。準々決勝終了時点の投球数上位5投手をランキング形式で紹介する。全登板を振り返りながら、それぞれの投球内容と球数が積み重なった背景を見ていきたい。［1/5ページ］

第5位 長尾亮大（天理）289球

[caption id="attachment_283214" align="aligncenter" width="1200"] 天理の長尾亮大【写真：産経新聞社】[/caption]

第5位は天理の3年生右腕・長尾亮大。準々決勝終了時点の投球数は289球だ。登板した2試合はいずれも9回完投。計18回を投げて12安打、23奪三振、4四球、5失点、防御率2.50を記録している。奪三振率は11.50、被打率は.185。2試合とも球数は100球を大きく超えたが、走者をため続けたのではなく、三振を奪いながら自ら試合を完結させた結果の289球だった。

甲子園初登板となった2回戦の福山戦では、131球で9回を完投。7安打を許したものの、13三振を奪い、四球はわずか1つ。死球が2つあり、毎回を簡単に終えたわけではないが、大量失点につながる連打を防ぎ、2失点で7―2の勝利を呼び込んだ。

続く3回戦の高川学園戦では、さらに多い158球を要した。9回5安打3失点、10奪三振。3四球、1死球を与えて38人の打者と対戦したが、被安打は初戦よりも少なかった。追い込んでから粘られる場面もあり球数は膨らんだものの、最後までマウンドを守り、6―3で完投勝利。2試合連続の2桁奪三振を記録した。

一方、準々決勝の三重戦では登板せず、橋本桜佑が9回完封。天理が7―0で勝利したことで、長尾は158球を投じた3回戦から休養を確保できた。

289球は上位5人の中で唯一、わずか2登板で積み上げた数字である。準決勝以降に再び長いイニングを任されることになれば、準々決勝で登板を回避できたことがどう作用するかにも注目したい。

第108回全国高校野球選手権大会は準々決勝までの日程を終え、ベスト4が出そろった。勝ち上がりを支えてきた投手たちは、ここまでどれほどの球数を投じてきたのか。準々決勝終了時点の投球数上位5投手をランキング形式で紹介する。全登板を振り返りながら、それぞれの投球内容と球数が積み重なった背景を見ていきたい。［2/5ページ］

第4位 古川諒弥（仙台育英）328球

[caption id="attachment_279642" align="aligncenter" width="1200"] 仙台育英の古川諒弥【写真：産経新聞社】[/caption]

第4位は仙台育英の2年生右腕・古川諒弥。準々決勝まで4試合に登板し、99球、119球、33球、77球の計328球を投じた。大会通算は18回1/3を投げ、18安打、13奪三振、9四球、8失点。自責点は4で、防御率1.96となっている。

初戦の札幌日大戦では先発を任され、5回1/3を99球、2安打1失点、7奪三振。4四球で球数は増えたが、立ち上がり2回の6アウトのうち5つを三振で奪い、勝利への道筋をつくった。

最も完成度の高い内容を見せたのは、2回戦の花咲徳栄戦だった。119球で9回を投げ、5安打2四球、4奪三振で完封。好投手・黒川凌大との投げ合いで味方の得点はわずか1点だったが、三振を量産した初戦とは異なり、打たせて守備に任せながら1―0を守り抜いた。

3回戦の拓大紅陵戦では救援に回り、2回を33球、3安打無失点。先発完投の次戦で役割を変え、6―3の勝利を締めくくった。

一方、準々決勝の智弁和歌山戦では苦しんだ。先発したものの、2回で77球を要し、8安打、3四球、2死球で7失点。味方の守備の乱れもあり自責点は3だったが、強力打線に甘い球を逃してもらえず、制球の乱れも球数増につながった。

完封した試合がある一方、準々決勝では2回で77球。今大会の上位5投手で唯一の2年生は、異なる展開を経験しながら328球を投げた。今大会で得た経験は、来年再び甲子園を目指すうえでも大きな財産となりそうだ。

第108回全国高校野球選手権大会は準々決勝までの日程を終え、ベスト4が出そろった。勝ち上がりを支えてきた投手たちは、ここまでどれほどの球数を投じてきたのか。準々決勝終了時点の投球数上位5投手をランキング形式で紹介する。全登板を振り返りながら、それぞれの投球内容と球数が積み重なった背景を見ていきたい。［3/5ページ］

第3位 照沼佑崇（東日大昌平）349球

[caption id="attachment_283452" align="aligncenter" width="1200"] 東日大昌平の照沼佑崇【写真：産経新聞社】[/caption]

第3位は東日本国際大昌平の3年生右腕・照沼佑崇。初出場校の全3試合に先発し、141球、112球、96球の計349球を投げた。

大会通算は25回1/3で18安打、19奪三振、4四球、5失点。防御率1.78、被打率.200、WHIP0.87。突出した奪三振数よりも、四球を抑えて試合を崩さなかったことが、初出場校の2勝を支えた。

初戦の白樺学園戦では、9回141球を一人で投げ抜いた。6安打2四球、7奪三振で1失点。味方も2得点にとどまる接戦の中、2―1で学校に甲子園初勝利をもたらした。

2回戦の青森山田戦では、同じ9回完投でも112球まで球数を減らした。7安打6奪三振、1四球で2失点。初戦より被安打は増えたものの、四球を減らして早いカウントから勝負し、初戦から29球削減。打線の6得点にも支えられ、6―2で勝利した。

3回戦では有明の斉藤遼汰郎と投げ合い、7回1/3を96球、5安打2失点。6三振を奪い、四球は1つだった。チームは1―4で敗れたものの、照沼は3試合すべてで先発として試合を作った。

349球の中で特に目を引くのは、25回1/3を投げながら四球がわずか4つだった点だ。初出場の東日大昌平を甲子園2勝へ導いたのは、速さだけではなく、大崩れを避けながらゲームを組み立てる制球力だった。

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第2位 織田翔希（横浜）352球

[caption id="attachment_281316" align="aligncenter" width="1200"] 横浜高校の織田翔希【写真：産経新聞社】[/caption]

第2位は横浜の3年生右腕・織田翔希。準々決勝まで4試合すべてに登板し、139球、40球、50球、123球の計352球を投じた。

24回2/3で14安打、33奪三振、2失点、防御率0.73。奪三振率は12.04、被打率は.175を記録している。長いイニングを任されるだけでなく、救援にも回りながら4試合すべてでマウンドに上がってきた。

初戦の沖縄尚学戦では8回2/3を139球、6安打2失点。3四球、2死球と制球に苦しむ場面もあったが、12三振を奪い、7―2の勝利を支えた。完投まであと一人で降板したものの、前年夏の王者を相手に力を示した登板だった。

2回戦の日南学園戦では先発を小林鉄三郎に譲り、3回40球、1安打無失点、4奪三振。3回戦の霞ケ浦戦でも救援し、4回50球を無安打無失点。12個のアウトのうち7つを三振で奪い、許した走者は四球の一人だけだった。

そして準々決勝の花巻東戦では、9回123球、7安打、10奪三振で今大会初完封。序盤に直球を狙われていると見ると、捕手の脇山魁音と意思を合わせてカットボール中心の配球へ修正した。最速156キロを計測した一方で、速さだけに頼らず試合中に投球を変えた点も印象的だった。

4試合で33奪三振を積み上げ、日南学園戦から花巻東戦まで16イニング連続無失点。霞ケ浦戦で50球を投じた後、中1日で花巻東戦に123球を投げているだけに、準決勝では疲労の回復具合もポイントになる。

先発でも救援でも起用され、その中で奪三振を重ねてきたフル回転ぶりこそ、横浜の勝ち上がりを象徴している。

第108回全国高校野球選手権大会は準々決勝までの日程を終え、ベスト4が出そろった。勝ち上がりを支えてきた投手たちは、ここまでどれほどの球数を投じてきたのか。準々決勝終了時点の投球数上位5投手をランキング形式で紹介する。全登板を振り返りながら、それぞれの投球内容と球数が積み重なった背景を見ていきたい。［5/5ページ］

第1位 斉藤遼汰郎（有明）401球

[caption id="attachment_282500" align="aligncenter" width="1200"] 有明高校の斉藤遼汰郎（写真：産経新聞社）[/caption]

準々決勝終了時点で最多の401球を投じているのが、有明の3年生左腕・斉藤遼汰郎だ。

4試合に登板し、87球、76球、109球、129球。大会通算28回1/3で19安打、24奪三振、7四球、5失点。自責点は3で、防御率0.95、被打率.194、WHIP0.92を記録している。

ただし、斉藤が最初から一人で投げ抜くことを想定されていたわけではない。有明は斉藤と工修哉との二枚看板で勝ち上がってきたチームであり、大会前半は工が先発し、斉藤が後半を受け持つ形で勝ち上がった。

初戦の立命館宇治戦では、工からマウンドを引き継いで5回から登板。5回を87球、2安打、7奪三振に抑えた。6回に2点適時二塁打を浴びたものの、その後は追加点を許さず、味方の反撃を待った。すると9回2死から打線が逆転し、6―3。学校初の甲子園勝利を呼び込んだ。

2回戦の長崎日大戦でも5回から救援。5回76球、5安打1失点、5奪三振。3―2の1点差を守り切り、有明を3回戦へ導いた。

しかし、工が16日の試合前練習で左手の甲を骨折。斉藤は3回戦以降、先発として長いイニングを託されることになった。

3回戦の東日大昌平戦では、今大会初先発で9回109球、5安打1失点、7奪三振で完投勝利。序盤からストライクを先行させ、照沼との投げ合いを制して4―1。初出場の有明をベスト8へ押し上げた。

準々決勝の健大高崎戦でも斉藤が先発した。9回まで両軍無得点の投手戦を演じ、延長10回タイブレークまで9回1/3を129球、7安打、5奪三振、2四球。記録上の自責点はゼロだった。延長10回にタイブレークの走者が生還して0―1でサヨナラ負けとなったものの、全国屈指の打線を相手に最後まで勝敗の行方を分からなくした。

大会前半は工との二枚看板、後半は相棒の離脱をカバーして2試合連続で先発。救援で計10回を投げた後、さらに先発で18回1/3を投げ抜いた。401球というここまで大会最多の投球数には、チームを襲ったアクシデントをカバーした側面もある。その中でも防御率0.95を残し、初出場の有明を8強まで導いた斉藤の投球は、今大会屈指の大熱投だった。

【了】