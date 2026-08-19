







ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのエドウィン・ディアス投手が、首の炎症によって負傷者リスト（IL）入りすることになった。直近は守護神として不振が続いており、デーブ・ロバーツ監督は今後について医師の判断を待つことにしている。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョイ・ミストレッタ記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ロバーツ監督によると、ディアスは首に炎症を抱えており、ロサンゼルスへ戻って医師の診察を受ける予定だという。症状は前日の試合後に明確になったとみられている。



球団側も、首の問題が直近1週間ほど続いていたものなのか、それとも新たに生じたものなのかは現時点では把握できていない。まずは診察を受けたうえで、今後の治療方針や復帰時期を判断することになる。



ディアスは最近の登板でセーブ失敗を重ねるなど苦しい状態が続いていた。今回の首の炎症が投球内容にどの程度影響していたかは明らかになっていないが、離脱を機に状態を立て直せるかも注目される。



注目の集まるディアスの症状についてロバーツ監督は「医師の診察を受けてから詳細が分かるが、現在の状況を踏まえると、今季を全休するような事態にはならないと予想されている」と言及した。











【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】