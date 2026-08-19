







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間19日、クローザーを務めていたエドウィン・ディアス投手が負傷者リスト（IL）に入った。同投手以外にも怪我人が複数出ているが、これ以上増えるようだといよいよ首が回らなくなってくるかもしれない。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。



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ドジャースは現在、投手ではディアスに加えタイラー・グラスノー投手やジャスティン・ロブレスキ投手、野手ではウィル・スミス捕手やダルトン・ラッシング捕手らが故障により戦列を離れている。



同メディアは「ドジャースは全員が健康であれば、史上屈指と言っていいほど戦力の充実したチームだ。これだけ多くの故障者を抱えている現状でも優勝候補とされているのには、それだけの理由がある。とはいえ、これほど才能豊かなチームであっても、耐えられる故障者の数には限界がある。最近の戦いぶりはまさにそのことを証明しており、チームは7月1日以降19勝21敗にとどまっている」と言及。



続けて、「ドジャースは実際に誰かに王座から引きずり下ろされるまでは優勝候補であり続けるだろう。それはWSを2年連続で制したチームであれば当然のことだ。しかし、このチームは一部の人が考えている以上に脆さを抱えている。ここまでは何とか乗り切ってきたが、さらに数人の故障者が出れば、最も重要な時期に大きな代償を払うことになってもおかしくない」と記している。











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