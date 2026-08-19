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ロサンゼルス・エンゼルスのザック・ネト内野手は18日（日本時間19日）、敵地で行われたヒューストン・アストロズ戦に出場。3回の守備で左翼の芝生付近まで追いかけた打球を捕球し、体勢を崩しながら一塁へ送球する驚異のプレーを見せた。



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好守が飛び出したのは、エンゼルスが1-0でリードして迎えた3回だった。アストロズのヨルダン・アルバレスが放った打球に対し、遊撃を守るネトは左翼方向へ猛然と追走した。



ネトは左翼の芝生付近で打球を処理すると、深い位置から素早く一塁へ送球。正確なボールを投げ込み、アルバレスをアウトに仕留めた。



ネトは打撃でも存在感を発揮した。5回2死一塁でエニエル・デロスサントスから左翼への適時二塁打を放ち、リードを3点に広げた。この日は4打数2安打1打点を記録した。











2022年ドラフト1巡目（全体13位）でエンゼルスに入団したネトは、2023年4月にメジャーデビュー。同年までエンゼルスに所属していた大谷翔平（現：ドジャース）ともチームメートとしてプレーした“元同僚”でもある。



試合はエンゼルスが3-1で勝利。先発ジョージ・クラッセンが7回1安打無失点、7奪三振と好投し、敵地でアストロズを下した。



今季のネトはここまで打率.224、20本塁打、54打点、16盗塁を記録。打撃だけでなく、遊撃守備でも高い身体能力を見せている。





























【動画】エグすぎる強肩！ザック・ネトの“神プレー”がこちら

MLBの公式Xより













Zach Neto makes a sensational play from the left field grass 😳

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【了】