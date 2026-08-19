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サンディエゴ・パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手は18日（日本時間19日）、敵地で行われたニューヨーク・メッツ戦に「1番・右翼」でスタメン出場。2回の守備で本塁打性の打球をフェンス際でキャッチする驚異のプレーを見せ、打っても2本塁打3打点を記録した。



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圧巻のプレーが飛び出したのは、パドレスが1-0でリードして迎えた2回だった。先発ロビー・レイが2死満塁のピンチを招くと、打席にはメッツの主砲であるフランシスコ・リンドーア。右翼線へ高々と上がった打球は、そのままスタンドへ入るかと思われた。



右翼を守るタティスJr.はフェンス際まで追いかけると、ジャンプ一番。グラブをフェンスの向こう側へ伸ばし、満塁本塁打になるはずだった打球をもぎ取った。帽子を飛ばしながら着地すると、タティスJr.は仁王立ち。4失点の危機を一つのプレーで消し去った。











タティスJr.は打撃でも魅せた。初回、メッツ先発ザック・ソーントンの初球を捉えて左中間スタンドへ先頭打者本塁打。いきなりパドレスに先制点をもたらした。さらに5回には無死一塁から右中間へこの日2本目となる2ランを放った。



この日は5打数2安打2本塁打3打点。パドレスが挙げた5得点のうち3点を叩き出し、守備ではグランドスラムを阻止するなど、攻守で試合を大きく動かした。



パドレスはタティスJr.の2本塁打などでリードを広げると、先発レイも6回1失点と好投。メッツの反撃を振り切り、5-2で勝利を収めた。



今季のタティスJr.はこの試合を終えて打率.280、15本塁打、60打点、28盗塁。後半戦に入り、本塁打数も伸ばしている。



































【動画】この仁王立ち！タティスJr.が満塁弾を阻止した衝撃キャッチ

MLB Japanの公式Xより













グランドスラムキャッチ！

フェルナンド・タティスJrの仁王立ち🔥

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【了】