アストン・ヴィラは19日、パルマ・カルチョから日本代表GK鈴木彩艶が完全移籍で加入することを発表した。

契約期間は明かされておらず。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、アストン・ヴィラがパルマに支払う移籍金は固定費3000万ユーロ（約55億円）に500万ユーロ（約9億円）の追加条項を加えた最大総額3500万ユーロ（約64億円）だという。これは2019年2月にポルティモネンセからアル・ドゥハイルに移籍した元日本代表MF中島翔哉と並ぶ、日本人史上歴代最高額タイだ。

今夏の移籍市場でパリ・サンジェルマン（PSG）やユヴェントスからも関心が寄せられていた鈴木。PSGとは移籍金3500万ユーロ（約64億円）、2031年6月末までの5年契約という条件で合意に達し、メディカルチェックも予定されていたが、代理人の手数料をめぐって交渉は土壇場で破談。そうした中、アルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスの去就が不透明となっているアストン・ヴィラが再びパルマ・カルチョと接触し、すぐさま合意に漕ぎ着けた。

現在23歳の鈴木は浦和レッズ、シント・トロイデンを経て、2024年夏からパルマ・カルチョで活躍。ケガによる離脱もあったが、正守護神として2シーズンで公式戦通算59試合に出場し、チームのセリエA残留に貢献した。日本代表でも正GKを務め、今夏のFIFAワールドカップ2026では全4試合に出場して評価をさらに高めた。

鈴木が加入するアストン・ヴィラはプレミアリーグとFAカップを7度、リーグカップを5度制覇したことがある名門。チャンピオンズリーグ（CL）の前身であるヨーロピアン・チャンピオン・クラブズ・カップを制したこともあり、昨シーズンはウナイ・エメリ監督のもとでクラブ史上初のヨーロッパリーグ（EL）優勝を成し遂げた。鈴木はクラブ史上初の日本人選手となっている。

【公式画像】鈴木彩艶がEL王者アストン・ヴィラに加入！