







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間19日、エドウィン・ディアス投手の負傷者リスト（IL）入りに伴い、エメ・シーハン投手がメジャーに昇格した。今月上旬の降格からすぐの復帰となったが、先発ではなくリリーフとして起用されるようだ。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。



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今季のシーハンは開幕から先発ローテーションの一角を担ったが、20登板、4勝8敗、防御率5.29と振るわずマイナー行きに。当時の報道では、デーブ・ロバーツ監督が先発起用の継続を明言したことも伝えられていた。



そのシーハンについて、同メディアは「ジアスレチックのケイティ・ウー記者が『今後はチームの休養日が比較的多く組まれていることもあり、シーハンは疲労がたまっているブルペンを助けるため、複数イニングを投げられる要員として起用される予定だ』と報じている。彼は3Aでの直近の先発登板では5回2/3を無失点に抑え、8三振を奪った」と言及している。



ドジャースブルペンはチームトップの56登板を記録しているアレックス・ベシア投手をはじめ、複数投手の登板数がかさんできている状況だが、シーハンは新たな役割をしっかりこなすことができるだろうか。











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