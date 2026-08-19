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ニューヨーク・ヤンキースのジョージ・ロンバードJr.内野手は18日（日本時間19日）、敵地で行われたボルティモア・オリオールズ戦に「7番・遊撃」でスタメン出場。4回に三遊間の深い位置から強肩を披露する好守を見せると、打撃でも4打数2安打を記録した。



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ヤンキースが1-1の同点で迎えた4回、無死走者なしの場面でオリオールズのクリスチャン・エンカーナシオン＝ストランドが三遊間へ強いゴロを放った。



遊撃を守るロンバードJr.は三塁方向へ移動しながら打球に追いつくと、深い位置から素早く一塁へ送球。力強いスローイングで打者走者をアウトにし、安打になりそうな打球を好プレーで阻止した。



打撃では5回の第2打席で右前打を放つと、7回にも安打を記録して出塁。その後、トレント・グリシャムの2点適時打で勝ち越しのホームを踏んだ。この日のロンバードJr.は4打数2安打1得点と活躍し、ヤンキースは3-1で勝利した。











ロンバードJr.は前週のマリナーズ戦でも、二塁ベースに当たって軌道が変わったゴロを素手でキャッチし、そのまま一塁へ送球する好守を披露。メジャー昇格直後から守備でもたびたび存在感を示している。



21歳のロンバードJr.は2023年ドラフト1巡目でヤンキースに入団したトッププロスペクト。8月4日（日本時間5日）にメジャーデビューを果たすと、デビュー戦ではメジャー初安打を本塁打で記録した。



ここまでのロンバードJr.の成績は、12試合の出場で打率.293、2本塁打、3打点、1盗塁、OPS.833を記録している。



メジャーでも早くから持ち前の身体能力を発揮しているロンバードJr.。将来の正遊撃手候補が、攻守で存在感を高めている。





























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MLBの公式Xより













George Lombard Jr. made this throw look easy 👏

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【了】