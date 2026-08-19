19日のプロ野球公示で、広島東洋カープは斉藤優汰投手を一軍登録から抹消した。
斉藤は2022年ドラフト1位で苫小牧中央高から広島に入団した高卒4年目右腕。
昨季は2試合に登板し、0勝1敗、防御率7.94を記録。プロ初登板を経験した一方で、一軍の舞台で結果を残す難しさも味わったシーズンとなった。
今季はここまで6試合に登板し、2勝2敗、防御率4.08をマーク。
先発した15日の阪神線では初回に阪神・森下翔太からツーランホームランを浴びたが、その後は立ち直り5回2失点と役割を果たし勝ち投手に。プロ初安打もマークした。
ドラフト1位で期待を受けて入団した大型右腕だけに、次の登板機会で更に成長した姿を見せたい。
【動画】プロ初勝利…！斉藤優汰の初白星ピッチング
DAZNベースボールのXより
記念すべきプロ初勝利㊗️
斉藤優汰が5回1失点の好投
※映像は4回の奪三振
＜投球内容＞
回数：5
球数：93
安打：3
四球：4
失点：1
⚾️巨人×広島
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【了】