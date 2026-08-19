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福岡ソフトバンクホークスの廣瀨隆太は19日、エスコンフィールドで行われた北海道日本ハムファイターズ戦に「8番・一塁」で先発出場。4回に今季第1号となる3ラン本塁打を放ち、スタメン起用に一発で応えた。



目の覚めるような弾丸ライナーだった。1-0とリードして迎えた4回、1死一、二塁の好機で打席に立った廣瀨は、日本ハム先発・細野晴希と対峙した。



初球、137キロのツーシームを迷いなく強振。鋭い打球はほとんど高さを失わないまま左翼方向へ伸び、そのままブルペンへ飛び込んだ。



さらに、ブルペンにいたチームメートが飛んできたボールを見事にキャッチ。豪快な一発と“ナイスキャッチ”が重なる印象的なシーンとなった。



廣瀨は慶応高、慶応大を経て2023年ドラフト3位でソフトバンクに入団した内野手。大学時代には東京六大学野球で歴代上位となる通算20本塁打を記録するなど、右の長距離砲として高い評価を受けてプロ入りした。











今季は限られた出場機会の中で一軍定着を目指しており、この日の試合前時点では打率.236。第1打席は三塁ゴロに倒れたものの、続く第2打席で今季初アーチを描いた。



4回は山本祐大の犠飛で先制した後、牧原大成が四球を選んで一、二塁。そこで廣瀨が3ランを叩き込み、一気に4-0までリードを拡大した。スタメンで巡ってきたチャンスを、最高の形で結果につなげた。



初球を仕留めた積極性と、左翼へライナーで運んだ圧倒的な打球速度。持ち味の長打力を見せつけた今季1号をきっかけに、廣瀨は一軍での出場機会をさらに増やすことができるだろうか。























【動画】圧倒的な弾丸ライナー…！廣瀨隆太、ブルペンへ突き刺す今季1号3ラン

DAZNベースボールのXより













圧倒的ライナー



ブルペンで仲間がナイスキャッチ

廣瀬隆太 スタメン起用に応える第1号ホームラン



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【了】