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中日ドラゴンズの高橋周平選手は18日、敵地HARD・OFF ECOスタジアム新潟で行われたファーム交流戦4回戦のオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ戦に「4番・DH」で先発出場。リードを4点に広げるファーム第1号2ランホームランを放った。







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4回、1死三塁の好機で迎えた第3打席。オイシックス先発の高野結羽投手が投じた4球目のフォークを完璧に捉えて、右翼スタンドに突き刺した。ポール際に飛び込む一発だった。



この回は先頭の三上愛介選手が倒れた後、田中幹也選手がランニングホームランで追加点。続く川越誠司選手が三塁打で出塁し、高橋選手の2ランにつなげた。











東海大甲府高から2011年ドラフト1位で入団した32歳。広角に鋭い打球を放つプロ15年目の内野手で、2019年にはベストナイン、同年から2年連続でゴールデングラブ賞を受賞している。



昨季は6月に左肘を負傷して長期離脱し、41試合の出場にとどまった。



今季は一軍で51試合に出場して打率.253をマーク。この日は1本塁打3打点と、ファームで確かな結果を残した。























【動画】ライナーで一直線！高橋周平が放ったファーム第1号2ランがこちら

DAZNベースボールのXより













ライナーで一直線



低めの変化球を捉えた

高橋周平 ファーム第1号ホームラン



⚾️オイシックス×中日（ファーム）

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【了】