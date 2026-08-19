







ドジャース 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースは現地時間18日（日本時間19日）、敵地クアーズ・フィールドでコロラド・ロッキーズと対戦し、7-6で勝利した。大谷翔平選手は「1番・指名打者」で先発出場し、3回の第2打席で今季30号となる2ラン本塁打。6年連続30本塁打の大台に到達した。



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ドジャースは初回、フレディ・フリーマンの安打などで好機を作り、マックス・マンシーの犠飛で1点を先制。しかしその裏、無死二塁からコール・キャリッグの適時二塁打で同点に追いつかれた。



大谷は初回の第1打席で空振り三振に倒れたものの、1-1で迎えた3回に豪快な一発を放った。



無死一塁でロッキーズ先発ライアン・フェルトナーの初球のカーブを捉えると、打球は右中間スタンドへ。飛距離448フィート（約137メートル）の特大30号2ランとなり、ドジャースが3-1と勝ち越した。打球速度は105.6マイル（約170キロ）、打球角度は33度だった。



これで大谷は2021年から6年連続となるシーズン30本塁打を達成。ドジャース加入後では3年連続の30本塁打となった。



しかしロッキーズもその裏、T.J.ラムフィールド、コナー・ノービーの連続適時二塁打で2点を奪い、3-3の同点に追いついた。



それでもドジャース打線は4回に再び勝ち越した。











トミー・エドマンが二塁打で出塁すると、カイル・タッカーが右翼への適時二塁打を放って4-3。さらにテオスカー・ヘルナンデスも適時二塁打で続き、フリーマンの犠飛でもう1点を加え、この回一挙3得点。6-3とリードを広げた。



先発のエリック・ラウアーは5回、ウィリー・カストロにソロ本塁打を浴びたものの、大量失点は許さず。5回6安打4失点、6奪三振でマウンドを降りた。



ドジャースは6回にも追加点を奪った。テオスカー・ヘルナンデスが安打で出塁すると、大谷が二塁手の失策で出塁。続くフリーマンが左前適時打を放ち、7-4と再び3点差に広げた。



その後はジャック・ドライヤー、エドガルド・エンリケスらが継投。8回にはエバン・フィリップスが無死一、二塁のピンチを招き、代打ザック・ビーンに適時打を浴びて1点を失った。



なおも2死一、二塁とピンチが続いたところでタナー・スコットが登板。後続を打ち取って追加点を許さず、そのまま最終回もマウンドに上がった。9回もロッキーズ打線に1点を返されたが、最後はドジャースがリードを守り切った。



大谷はこの日5打数1安打2打点、1本塁打。クアーズ・フィールドでの連続試合安打も22に伸ばした。



ドジャースは前日の同カードを11-5で制しており、これでロッキーズに連勝。大谷の節目の一発と打線の援護に加え、救援陣も踏ん張って白星をつかんだ。











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