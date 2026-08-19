







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真選手は18日（日本時間19日）、敵地トロピカーナ・フィールドで行われたタンパベイ・レイズ戦に「6番・一塁」で先発出場。ブルージェイズ新人新記録となる25号ホームランを放った。



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5回、3点リードで迎えた第3打席。レイズ2番手のスティーブン・マッツ投手が投じた4球目のチェンジアップを完璧に捉えて、左中間スタンドに叩き込んだ。飛距離442フィート（約134.7メートル）の特大アーチとなった。











本塁打は7月29日（同30日）のワシントン・ナショナルズ戦以来、実に17試合ぶり。8月は前日まで14試合で本塁打がなく、打率.207と沈んでいただけに、待望の一発となった。



メジャー1年目の今季はここまで121試合に出場して打率.227。5月に7本、6月にも7本の本塁打を放つなど、シーズンを通じて長打力を発揮してきた。



試合はブルージェイズが17安打10得点の猛攻を見せ、10-5で東地区首位のレイズを破った。





















【動画】飛距離442フィートの特大弾！岡本和真が放った新人新記録の25号がこちら



MLB Japanの公式Xより













【岡本25号！】 ホームラン💥 新人新記録の25号アーチ！



チェンジアップを捉え、左中間スタンドへ！

飛距離442ft(134.7m)の1発🔥

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【了】