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読売ジャイアンツの浦田俊輔選手は18日、敵地・横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「1番・二塁」で先発出場。見事なポジショニングで安打性の当たりをアウトにした。







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6回、2死走者なしで打席に1番の度会隆輝選手を迎えた。巨人先発の山﨑伊織投手が投じた4球目のフォークを鋭く捉えて、打球は一二塁間へ。











二塁手の浦田選手は余裕を持って捕球すると、一回転しながら一塁へ送球しさすがの守備力を魅せた。



長崎・海星高、九州産業大を経て2024年ドラフト2位で入団した23歳。プロ2年目の今季は96試合に出場して打率.287をマークし、31盗塁と足でもチームに貢献している。



この日は打撃でも1回に内野安打を放って先制のホームを踏むと、5回には犠飛で1打点。8回には送りバントを成功させ、同点劇を演出した。



試合は3-3で迎えた9回、宮下朝陽選手にサヨナラ打を許して3-4で敗戦。首位・阪神とのゲーム差は3に広がった。























【動画】一回転しながらの送球！浦田俊輔が見せた好ポジショニングからの美技



DAZNベースボールのXより





これが抜けない



一二塁間深いところ

浦田俊輔 涼しい顔で好守



⚾️DeNA×巨人

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【了】