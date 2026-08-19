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ロサンゼルス・ドジャースのカイル・タッカー外野手は、本拠地での打撃不振が続く中、ミルウォーキー・ブルワーズ戦でスタメンを外れた。デーブ・ロバーツ監督は、タッカーが普段以上に苛立ちを見せていることから、気持ちを整理するために休養を与えたと説明した。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が言及した。



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タッカーが先発を外れたのは直近6日間で2度目となった。ブルワーズの先発は難敵ジェイコブ・ミジオロウスキー投手だったが、今回の休養は単純な相性だけが理由ではなく、本拠地での成績不振も大きく影響したという。



今季のタッカーは大谷翔平選手らと上位打線に名を連ねていたが、敵地では打率.275、出塁率.371、長打率.469を記録している一方、ドジャースタジアムでは打率.192、出塁率.290、長打率.276と大きく成績を落としている。



ロバーツ監督は、タッカー自身が最近まで本拠地と敵地の大きな成績差を強く意識していたわけではないと説明した。しかし、周囲から数字を指摘されたことで、現在は本人も意識するようになっているという。



タッカーの休養についてボレリ氏は「ロバーツ監督は、本拠地連戦中の序盤の数打席を終えた後、タッカーが普段より苛立ちを露わにしていることに気づき、彼をもう1日休ませるのが最善だと判断した」と言及した。











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