







読売ジャイアンツ 最新情報



ロッテでの2年間で26勝を挙げたエリック・ヒルマン氏は、1997年に巨人へ移籍した。巨人には1997年から98年まで在籍したが、一軍で登板したのは97年のわずか2試合、計6回だけ。98年は一軍登板がないまま退団した。



当時、大きな話題になったのが「肩に小錦」という言葉だった。あれから30年近くがたち、本人にその真意を聞くと、当時広く受け止められていた意味とは少し違っていた。



最終回では、巨人移籍後、彼の左肩に何が起きていたのか、日本で受けた治療の実情、2度の手術、そして2000年に現役生活を終えるまでを振り返ってもらった。

（取材・文：八木遊）※インタビューはメールで実施し、回答は日本語に翻訳・編集した。









巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

『ジャイアンツ元スカウト部長のドラフト回想録』［PR］







[caption id="attachment_283716" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：エリック・ヒルマン氏[/caption]











――1997年、ロッテから巨人へ移籍しました。新天地でどんな目標を持っていたのでしょうか。



「巨人から具体的に何勝してほしいと言われたことはありませんでした。自分自身の目標は15勝以上。健康でいられれば、十分に達成できると思っていました。



長嶋茂雄監督は、まさに紳士でした。私が思う理想の監督に必要なものをすべて備えた人です。現役時代も素晴らしい選手で、その知識を次の世代へ伝えていました」



――移籍1年目の1997年春、左肩に異変を感じたのですよね。どんな感覚だったのでしょうか。



「春季キャンプ中、ある1球を投げた時に肩が裂けるような感覚がありました。野球人生で初めて、怖いと思った瞬間です」



――故障後は、復帰を目指してどのような治療を続けていたのでしょうか。



「球団は、その年に投げられる可能性を残すため、慎重な投球プログラムとリハビリを組みました。



肩の前後に毎週コルチゾン注射を受けていました。痛みを和らげ、何とかマウンドに立つためです。巨人が私に大きな投資をし、結果を求めていたことも理解しています。



ただ、ケガの深刻さについては、認識にずれがあったと思います」



――その後、手術についてはどのように判断したのでしょうか。



「1回目の手術は、1998年に投げる可能性を残すためのものでした。アンドリュース医師には、そのためにできることはすべてやりたいと伝えました。



もし97年の時点で肩の本格的な再建手術を受けていれば、1年半～2年は何もできなかったでしょう。そこで、まずはより負担の小さい手術を選び、97年7月に受けました。結果的に、98年の復帰には至りませんでした」



――期待が大きかっただけに、当時は「本当にケガをしているのか」と疑う声もありました。それをどう受け止めていましたか。



「巨人が落胆し、ファンがとても失望していたことは理解しています。でも、最も落胆していたのは私自身だったと思います。自分の評価が懸かっていましたし、契約に応えるためにできることはすべてやりました。



ファンがいろいろな意見を持つのは当然です。私について、あるいは私の人間性について何を言われても構いません。自分がどんな人間なのかは、自分自身が分かっています。そうした声も、それだけファンがチームに情熱を注いでいる表れだと思っています」



――そして「肩に小錦」という言葉が大きな話題になりました。あの表現には、どんな意図があったのでしょうか。



「腱板の全層断裂による痛みは非常に強く、鋭く刺すようなものでした。でも『小錦が肩に乗っているようだ』という言葉は、痛みの大きさを表すためのものではありません。



当時は相撲の大ファンで、曙や貴乃花が好きだったんです。相撲は深い伝統を持つスポーツだと感じていたんです。あの言葉には、ある意味で日本の人たちとの距離を縮めたいという気持ちもありました」



――私は当時、この言葉を「痛みの大きさを伝えるための表現」として受け取っていました。日本の人たちとの距離を縮めたいという意図があったとは、今回初めて知りました。1998年に巨人を退団した後、米国では肩についてどのような診断を受けたのでしょうか。



「アンドリュース医師からは、腱板の全層断裂に加え、肩に広範囲の損傷があると診断されました。人生で初めて、回復できないケガなのではないかと恐れました。



98年7月には、前年よりも大がかりな手術を受けました。そこから2000年の春季キャンプを目標に、長いリハビリが始まったんです」













[caption id="attachment_283715" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：エリック・ヒルマン氏[/caption]





――手術後は、再びマウンドに戻るためにどのような道を歩んだのでしょうか。



「2000年、アストロズの春季キャンプに参加しました。球団からは先発ローテーション入りを期待されていました。



でも手術後も、肩の状態は以前のようには戻りませんでした。直球は5、6マイルほど遅くなり、精神的にも肉体的にも肩をかばってしまう。投球時に腕を最後まで伸ばすこともできませんでした。



4月にマイナーで登板し、5回無失点に抑えました。ところが翌日、左腕を頭より上まで上げられなくなったんです。球団からはさらにリハビリを続ける提案がありましたが、『もう終わりです』と伝えました。野球選手としての人生が終わった瞬間でした。



その後の2日間は、ずっと泣いていました。野球は私の人生そのものであり、アイデンティティーでした。世界を旅し、素晴らしい人々と出会わせてくれたものでもあります。



それでも、自分にできることはすべてやったという確信はありました。リハビリ中はトレーニングを続け、食事にも気を配った。精神的にも肉体的にも、一日も休みませんでした」



――引退後は、どのような人生を歩んできたのでしょうか。



「商業用不動産の仕事に携わり、ロッキーズのテレビ中継で5年間、野球解説もしました。2008年に結婚し、妻は野球を離れた後の人生を本当に支えてくれました。現在は妻の故郷であるミシガン州で暮らしています」



――現役を退いた今、野球人生や日本での日々をどのように振り返っていますか。



「どんな競技のプロ選手も、いつかは元選手になります。私の中で一番に浮かぶ言葉は『Grateful（感謝）』です。



ほとんどの子供は、いつか最高の舞台でプレーすることを夢見るでしょう。私は子供の頃の夢を実現できました。メッツ、千葉ロッテ、巨人がその夢をかなえてくれたことに、永遠に感謝しています。



日本での思い出もたくさんあります。福岡でホークスに勝った後、手描きの私の絵を持った少年が、父親と一緒にサインを求めて待っていました。私は絵にサインをしただけでなく、その場でユニホームを脱いで彼に渡しました。



アスリートには、ほんの小さな行動でも、一人の子供の人生に大きな影響を与えることがあると知っていてほしい。あの少年がその後どうしているのか、今でも時々考えます。もう40歳近くになっているでしょう。



そして、改めて、日本で私の人生に大きな影響を与えてくれた皆さんに感謝を伝えたいです。



いつかロッテ時代の仲間たちにもう一度会いたい。彼らと握手をして、私にとってどれほど大切な存在だったのかを伝えたいです。みんな私にとって兄弟です。



そして、とりわけ伊良部さんのことは今でもよく思い出します。彼が亡くなったことは本当につらかった。でも、彼を思い出すときは、いつも自然と笑顔になるんです」































【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】