







8月に入り、5連勝を飾るなどAクラス争いへの期待を膨らませた中日ドラゴンズ。しかし、その勢いは長く続かず、再び苦しい戦いを強いられている。そんな中、打線の援護に恵まれずとも、先発として役割を果たし続けているのが柳裕也だ。好投しても白星が遠い右腕と、浮上のきっかけをつかみ切れないドラゴンズ。過去の“悪夢”も脳裏をよぎる中、残りシーズンに意地を見せることができるのか。（文・チャッピー加藤）





5連勝でも浮かれられない…竜党の脳裏をよぎる“8連勝→8連敗”の悪夢

[caption id="attachment_284370" align="alignnone" width="1200"] 中日ドラゴンズの井上一樹監督【写真：産経新聞社】[/caption]











8月も半ばを過ぎ、プロ野球は消化試合数が各チームとも100試合を超えて、いよいよラストスパートに入った。パ・リーグは福岡ソフトバンクホークスに優勝マジックが点灯しリーグ3連覇は堅そうな雰囲気だが、一方セ・リーグは首位・阪神タイガースと2位・読売ジャイアンツが競り合い、16日の試合終了時点で両者の差は2ゲーム。直接対決がまだ5試合残っているので、優勝の行方が見えるのはまだ先になりそうだ。



V争いはこの2チームに絞られる一方、3位争いは東京ヤクルトスワローズの急失速で混沌としてきた。しかも8月に入ってからのドラゴンズは、出だし7試合で○●○○○○○と快進撃を見せた。4日から3位・ヤクルトを3タテ。さらに7日・8日と首位・阪神にも連勝して、今季初の5連勝。この時点で3位まで3ゲーム差に迫り「Aクラスが見えてきた！」と喜んだファンも多かっただろう。



ただ、借金はまだ「13」もあったし「喜ぶのはまだ早いんじゃないの？」というのが私の正直な気持ちだった。というのは、忘れもしない与田剛監督時代の2019年、こんなことがあったからだ。



この年のドラゴンズは連勝・連敗が多く、6月末に5連勝したが、7月に入って4連敗。その時点で借金は「10」になった。「あーあ、今年もダメか」と思ったら、なんとそこから8連勝！ ドラゴンズは同率2位に浮上し「7年ぶりのCS（クライマックスシリーズ）が見えてきた！」と竜党は歓喜に沸いた。私も大喜びした1人だ。もっとも、2位と言っても借金がまだ2つあったのだが「んなもん、すぐ返せるがね」と信じて疑わなかった。



ところが……横浜DeNAベイスターズに敗れ連勝がストップすると、ドラゴンズはパタッと勝てなくなり、あれよあれよという間に8連敗。○○○○○○○○●●●●●●●●で借金「10」に逆戻りするというマンガのような「行って来い」を演じてしまった。この年、ドラゴンズは最終的に68勝73敗2分で借金「5」の5位。3位の阪神は69勝68敗6分で貯金「1」。3ゲーム差でドラゴンズは7年ぶりのCS進出を逃した。8連勝の後、せめて連敗が4ぐらいで止まっていたら、と思わずにはいられない。



そういえば昨季も7月に借金2ケタから7連勝して、一瞬Aクラスが見えかけたことがあったが、そこから4連敗を喫し、結局Bクラスに終わった。なんでドラゴンズは、ファンが「よし、行けるぞ！」と思うと、そこからバタバタと負けだすのだろう？ というわけで私は「5連勝したぐらいで浮かれてちゃイカン。まずは阪神を3タテしてからだ」と厳しい目で9日の阪神戦を見守ることにした。





またも援護なし…柳裕也、6回1失点でも連勝ストップ

[caption id="attachment_272704" align="alignnone" width="1200"] 中日ドラゴンズの柳裕也【写真：産経新聞社】[/caption]











ドラゴンズの先発は柳裕也。昨季もそうだったが、柳が投げるときはなぜか打線の援護に恵まれないことが多い。今季はホームランも増え、得点力も上がっているのに、だ。この試合もそうで、柳は5回まで1安打1四球、無失点という申し分のないピッチングを見せたが、ドラゴンズ打線は再三チャンスを作りながら、阪神先発・伊藤将司から得点を奪えない。6回、2番手の木下里都を攻め1死一、二塁のチャンスを作るが、ジェイソン・ボスラー、岡林勇希が凡退し無得点。その裏、柳が近本光司に先制のソロアーチを浴び、そのまま逃げ切られてドラゴンズは0-1で敗れた。



試合後「6連勝できたよなぁ……」という竜党の嘆きがSNSにあふれたが、柳は6回を投げ、2安打1失点。勝ち投手になるべき内容で負け投手になった。連勝が止まったドラゴンズは、続く11日のDeNA戦初戦に5-2で勝利。大野雄大が8勝目を挙げたが、2戦目・3戦目と連敗してカード負け越し。続く14日の巨人戦初戦も、7回4安打1失点と好投した髙橋宏斗を援護できず0-1で敗れ、ドラゴンズは3連敗を喫した。



しかし、翌15日は巨人先発・竹丸和幸を攻略して11-2で快勝。これで5連勝後の星取りは「●○●●●○」となった。大事なのは次の試合、16日の3戦目である。勝てば2連勝で再び上昇気流に乗れるが、敗れたら2カード連続負け越しとなり勢いがそがれてしまう。しかも巨人の予告先発は、元ドラゴンズ・小笠原慎之介だ。前回、7月19日の東京ドームでの対戦では小笠原にNPB復帰初勝利をプレゼントしてしまっただけに、今度こそ絶対に勝たねばならない一戦だった。



さらにこの日は、球団創設90周年を記念した特別イベント「DRAGONS LEGENDS DAY」の第2弾が行われ、荒木雅博氏（球団本部長補佐）、宇野勝氏、福留孝介氏、和田一浩氏、立浪和義氏（前監督）のOB5氏が現役時代のホームユニフォームを着て登場するセレモニーが行われた。お盆休み中ということもあって、チケット争奪戦となった日曜日のこのゲーム。ますます勝たねばいけない試合だったが、こういう記念試合になるとなぜかドラゴンズナインは固くなる。





「これはアカン！」柳の安打も無駄にした満塁の拙攻



この試合も、ドラゴンズの先発は柳。初回、柳は先頭の浦田俊輔にヒットを打たれ、二盗を許した。続く佐々木俊輔のセカンドゴロの間に浦田は三塁へ進み、中山礼都のセカンドゴロで生還。ヒット1本と内野ゴロ2つで先制点をもぎ取った。これは浦田の足と判断力を褒めるべきで、柳は責められない。



モヤッとしたのは3回、ドラゴンズの攻撃だ。この回の先頭は柳で、自らセンター前にヒットを放って出塁。「取られた点は取り返す」という気迫を感じた一打だった。この一打を後続の野手たちはどう受け止めたのか？ 私は「柳を還して同点にしなきゃウソだろう」と思いながら観ていた。しかし1番・福永裕基はレフトフライを打ち上げてしまう。……おいおい、最低でもランナーを進めないと！ 続く2番・岡林はライト前にヒットを放ってつなぎ、中山のファンブルもあって1死一、三塁とチャンス到来。外野フライでも同点になるシーンだ。











次打者は3番・細川成也。当然同点にしてくれると思いきや、空振り三振……。4番のミゲル・サノーは四球で歩き2死満塁。5番・石川昂弥の一打に期待したが、小笠原のチェンジアップを引っかけてショートゴロで無得点。3者残塁に終わった。このパターンはしょっちゅう見せられているけれど「これはアカン！」と一喝したい気分になった。柳のヒットがムダになってしまっただけでなく、せっかく崩れかけた小笠原を乗せてしまってどうすんの？



柳はその後、7回まで巨人打線に追加点を与えなかったが、ドラゴンズ打線も小笠原を攻略できず、試合は1-0のまま8回へ。柳は代打を送られたため、2番手・橋本侑樹が登板した。この回に起こったことは、読者の皆さんも思い出したくないだろうから省略する。ひとつ言いたいのは「この展開で、なんでスコアが0-11になるの？」。怒って帰った観客も多数。そりゃそうだろう。8回は完全に巨人のフリーバッティング状態だった。



























2週連続1失点で黒星…QS15度、防御率2.45でもわずか4勝



そして柳は、2週続けて1失点で負け投手になった。阪神戦も巨人戦も好投したのに、1点も取ってもらえなかったんだからヒドすぎる。下柳剛氏のように、グラブを叩きつけたっていいと思う（ドラゴンズファン全員が許す）。だが試合後に柳は、自身の勝ち負けだけにとらわれることなく、投球内容や数字にも目を向け、前向きに取り組んでいく姿勢を示した。立派すぎる。立派すぎるぞ、柳！ と同時に、何とも言えない気持ちになった。











柳はこれで4勝5敗。最後に勝ったのは5月29日のオリックス戦で、そこから10試合も勝ち星から見放されている。ちなみに柳は今季20試合に投げ、すべて5イニング以上投げ、3失点以内に抑えている。うちQS（6回を投げ自責点3点以内）が15試合もあり、防御率は2.45（数字はいずれも8月16日現在）。それで4勝だけっておかしくないか？ 小笠原は1ヵ月足らずで3勝しているのに。毎回好投してくれるピッチャーを、なぜ3ヵ月近くも勝たせてあげられないのか？ 書いていて怒りがこみ上げて来た。









なぜドラゴンズに残ったのか 柳が貫く「野球に徹する」姿勢

[caption id="attachment_284366" align="alignnone" width="1200"] 中日ドラゴンズの柳裕也【写真：産経新聞社】[/caption]











柳は昨年オフ、FA権を行使せず、ドラゴンズと3年契約を結んで（当面は）残留を決めた。FA宣言すれば引き合いはあっただろうに、打線が全然援護してくれないチームになぜ残ったかと言えば、答えはひとつ。「ドラゴンズで優勝したいから」だ。柳は2016年のドラフト1位入団で、黄金期を知らない選手だ。だが人一倍チームへの愛着があり、打線に対しても「本当はこんなものじゃない」という思いがきっとあるのだろう。そこは2020年オフ、「優勝が恩返し」と同じくFA権を行使せず複数年契約を結んだ大野と同じである。



こういう話を書くと「でも、柳はそんなに貢献してないじゃん」と言う人がいる。たしかに、柳が2ケタ勝利を挙げたのは2021年の11勝が最後で、以後は2022年→9勝、2023年→4勝、2024年→4勝、2025年→3勝と勝ち星が年々減っているし、過去2年は規定投球回に達しなかった。勝ち星だけを見れば「コスパが悪い」投手になるのかもしれない。だが本人も言うように「勝ち負けだけではない」のだ。



今季は開幕投手を務めて以来、ずっとローテーションを守り続けているし、4月3日のヤクルト戦では4年ぶりの完封勝利を挙げた。規定投球回にも3年ぶりに達するだろう。援護があろうがなかろうが、チームの勝利のために黙々と腕を振る……その姿勢に徹しているのが素晴らしい。そして何より柳は、野球が純粋に大好きなんだと思う。



柳は今季、すべての登板試合で先発投手としての責任を果たしている。その背中を見て「今度こそ援護しなければ！」とどの野手も思っているはずだ。



それが逆にプレッシャーになっているのかもしれないが、だとしたら余計なことは考えず、柳のように純な気持ちで「野球に徹する」ことだ。またヤクルト・DeNAに離されてしまったが、8月18日の時点で3位まで5ゲーム差。厳しい数字だが、ファンは希望を捨てず、あすも球場に足を運ぶ。最後まで諦めず、意地を見せてほしい。





【著者プロフィール】

チャッピー加藤(Chappy Kato)

1967年生まれ。愛知県名古屋市出身。上智大学卒業。構成作家、コラムニスト、ラジオDJ。幼少時より半世紀以上野球を観戦。特に球場巡りがライフワーク。贔屓のドラゴンズ戦を中心に、毎年プロ野球全12球場での公式戦を生観戦。2006年から20年連続で継続中。落合監督時代、5度出場した日本シリーズの最終戦をすべて球場で見届けた。歌謡曲のレコードコレクターでもあり、昭和文化にも造詣が深い。





















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【了】