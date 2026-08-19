大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は18日（日本時間19日）、敵地コロラド・ロッキーズ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。3回の第2打席で、2試合連発となる今季第30号2ラン本塁打を放った。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が綴っている。

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大谷はこの日、第1打席ではロッキーズ先発のライアン・フェルトナー投手を前に空振り三振に倒れた。しかし、続くフレディ・フリーマン内野手とアンディ・パヘス外野手が連続安打を放つと、マックス・マンシー内野手が犠牲フライを放ち、ドジャースは先制に成功。











ところが直後の1回裏、エリク・ラウアー投手が先頭打者のジェーコブ・マッカーシー外野手に安打を許すと、2番のコール・キャリッグ外野手に適時打を打たれて同点に追いつかれた。



1-1で迎えた3回表、大谷はフェルトナーの初球を捉えると、右中間スタンドに運ぶ今季第30号となる勝ち越しの2ラン本塁打を放った。この本塁打の打球速度は105.6マイル（約170キロ）、推定飛距離は448フィート（約136.5メートル）だった。



2試合連発となる大谷の本塁打についてエスピナル氏は「大谷翔平はコロラドで大活躍を見せている。ロッキーズとの2試合で、3本目の本塁打を放った。クアーズ・フィールドは打者にとって最高の球場の1つであり、大谷はそのメリットを存分に活かしている。一方、大谷の投手としての回復も続いている」と綴った。























【動画】大谷翔平、6年連続30号の大台となる今季第30号の2ランホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













Shohei Ohtani has reached 30 HR in all 3 seasons with the Dodgers!

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