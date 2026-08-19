







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、右肘遊離体から7月末に復帰したエドウィン・ディアス投手の調子が今一つな状況が続いている。デーブ・ロバーツ監督は我慢の起用を続けているが、場合によってはクローザーの剥奪も現実味を帯びそうだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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ディアスは日本時間17日終了時点で、故障復帰してから8試合に登板。ただ、この間に8失点を喫するなど、クローザーとしてはお世辞にもいいとは言えない投球内容になってしまっている。



同メディアは「ロバーツ監督はここまで、不振が続くディアスをクローザーとして起用し続ける方針を崩してこなかった。しかし、その姿勢にも少しずつ変化が見え始めている。同監督は今すぐではないものの、『いずれ』クローザーから外すという難しい決断を下さなければならない可能性があることを認めた。つまり、これまでほぼ固定されていたクローザーの座について、ついに配置転換への扉がわずかながら開き始めたようだ」と言及。



続けて、「いずれ、そうすることも考えている。ただ、今はまだそうしたくない。というのも、私が彼を信じていること、そして彼がこのチームに来たときに任された役割を信頼していることを、本人に示す必要があると思っているからだ。それができなくなる時が来るまでは、そうしていきたいと思っている」という同監督のコメントを伝えている。











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