「アウトにならない男」村上宗隆、三振33%でも28発の破壊力！？　高い出塁…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、今季ここまで383打席に立ち、28本塁打・出塁率.370・打率.235という成績を残している。三振率33%という高い数字を抱えながらも、四球率17%という高い選球眼で出塁を重ね、チーム打線の中核を担う存在になっていると、米メディア『サウスサイド・ショウダウン』が報じた。

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同メディアによると、村上は「単なる三振の多い長距離砲ではなく、その概念そのものを再定義しつつある」という。



三振・四球・本塁打のいずれかで打席が終わる、いわゆるスリー・トゥルー・アウトカムズの比率は57.6%に達し、350打席以上に立った選手の中でリーグトップに位置しているようだ。



三振の多さは目立つが、その分を四球と長打で補う打撃スタイルこそが村上の武器となっている。



スリー・トゥルー・アウトカムズの打者という打撃スタイル自体は目新しいものではないが、村上のケースでは三振の多さが単なる粗さとしては語られていない。



オープン戦の時点でも四球率18%を記録しており、高い選球眼は今季に入って急に身についたものではないという。



それだけに、三振と引き換えに得られる出塁力と長打力は、村上本来の持ち味として受け止められているのだろう。



三振率は2024年におよそ30%、2025年は28%だったのに対し、2026年は33%まで上昇した。











それでも村上はチームの得点源であり続けている。



8月13日に途切れるまで27試合連続で出塁を続け、6週間の故障者リスト（IL）入りによる離脱を挟みながらもチーム最多クラスとなる63得点をマーク。



それを踏まえ、同メディアは村上について「アウトにならない男」と表現し、三振を重ねながらも簡単にアウトにならない粘り強さを持つ打者だと評した。



村上のスイング判定率（Whiff%）はリーグ全体で下位に位置するというデータもあるが、それでも出塁率.370という数字はチーム内でも際立っている。



同メディアは、三振の代償を払ってでも得られる出塁力と長打力のバランスについて「粘り強く、大きな仕事をする打者であり、衰える兆しも見えない」と分析した。



三振の多さを補って余りある活躍について、同メディアは「文句のつけようがない」と結んでいる。



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