「被安打2本のみ」今永昇太、今季3度目の二桁奪三振！　4回に思わぬ一撃「…









今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、18日（日本時間19日）に行われたシカゴ・ホワイトソックス戦に先発登板し、6回を投げて被安打2・3失点、10奪三振という成績を残した。被安打はわずか2本に抑えたものの、そのうちの1本が痛恨の一発になったと、米メディア『NBCスポーツ』が報じている。

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4回に四球とミゲル・バルガス内野手への単打で走者を許した後、ランドール・グリチャク外野手にスリーランホームランを浴びたのが今永にとって唯一の失態だった。



一つの被弾を除けば、危なげない投球内容であり、被安打の少なさからも今永の制球力の高さがうかがえる内容だった。



3失点はこの1本に集約されており、それ以外の5イニングはほぼ走者を背負わない安定した内容となっている。



この日の10奪三振は今シーズン3度目となる二桁奪三振で、今永の安定した奪三振能力を改めて示す結果となった。











また、同メディアは今永がここまでの成績でメジャー全体の奪三振数ランキングで140個を記録して20位に位置し、防御率適格投手の中ではWHIP1.09が15位に入っていると伝えている。



三振を積み重ねながらも与える四球や被安打を最小限に抑えるスタイルは、今季を通じて今永の持ち味になっていると言えるだろう。



今永に勝敗がつかなかったとは言え、数少ない被安打の中身が結果を大きく左右し、カブスの7-5勝利へ繋がっている。



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